A Escobar, une partie de la population vit retranchée dans des quartiers privés

Publié le 19/09/2022 • Par Marc-Henry André

Des parcs résidentiels privés essaiment aux abords de toutes les grandes villes d’Argentine. L’ampleur de leur succès confronte les élus à des défis éthiques. Des services commencent à se développer au sein même de ces quartiers, brouillant les frontières entre services publics et privés.

Chiffres-clés Population de la ville d'Escobar : 250 000 habitants. Superficie : 277 kilomètres carrés.

« Certains se croient au ­Vatican, mais ils vivent bien ­­à Escobar ! » s’esclaffe Beto Ramil, jeune maire par intérim de cette vaste commune. Située à 50 kilomètres au nord de Buenos Aires, Escobar abrite pas moins de 60 quartiers privés et fermés, la plupart construits récemment.

Or certains de leurs habitants rechignent à s’acquitter de la taxe municipale au motif qu’ils payent déjà des prestations privées pour assurer leur sécurité, le ramassage des ordures, entretenir leur voierie et leurs lacs artificiels, etc. « Mais à tout moment, ils peuvent utiliser notre hôpital public », pointe le maire.

La comparaison avec la ville-Etat du ­Vatican s’arrête là. Les 60 parcs résidentiels fermés à la circulation que compte Escobar couvrent environ un tiers de son territoire – 90 kilomètres carrés sur 277. Des zones interdites aux non-riverains­, donc. On s’y croit moins à Rome qu’à Gaza.

Barbelés et check-points

Le développement exponentiel de ces quartiers barricadés, appelés « countries » en Argentine­, relève du rêve de l’estancia caressé par les classes aisées et moyennes, qui s’y sont réfugiées en masse pendant la pandémie de Covid-19. Mais c’est aussi leur sentiment d’insécurité (les faits divers morbides sont récurrents en Argentine et ultra-médiatisés) qui les a poussés à se retrancher derrière des barbelés et des check-points. Leurs enfants vont dans des écoles privées construites au sein même de ces quartiers. Question de standing, toutes sont bilingues.

L’essor de tels parcs confronte les élus des grandes villes argentines, toutes concernées par ce phénomène, à de multi­ples défis : saturation du réseau de transport, flou juridique concernant les responsabilités en cas d’accident, etc.

Escobar est coincée entre le fleuve Paraná et l’auto­route reliant Buenos Aires à Rosario­. Cet emplacement stratégique dans un cadre naturel plus ou moins préservé en a fait une cible de choix des promoteurs immobiliers : la commune­ détient le record national du nombre de permis de construire de lotissements privés fermés.

« Le seul projet immobilier Puertos­ Escobar, bientôt achevé, comprend six nouveaux quartiers implantés sur 1 400 hectares de marais, dont 400 hectares transformés en lacs artificiels. Son promoteur [le groupe Consultatio, ndlr] a complètement modifié l’écosystème du lieu. Vu d’héli­coptère, c’est impressionnant, témoigne le maire. A Puertos Escobar­, le réseau de transport en commun est inexistant, la voiture est reine. On en compte en moyenne trois par foyer. »

Embouteillages quotidiens

Afin de désengorger les points d’accès de ces zones, gardées par des agents armés qui contrôlent les documents d’identité des conducteurs, où se créent des files de voitures qui ralentissent le trafic jusque sur les voies publiques alentour, la commune a obligé les copropriétaires à installer une aire d’attente­, à côté. Les embouteillages quotidiens aux heures de pointe le long du réseau autoroutier sont un autre défi. Le maire a demandé à l’opérateur privé de l’autoroute de construire des embranchements supplémentaires.

Par ailleurs, « il existe un flou juridique autour du partage des responsabilités en cas d’accident dans les parties communes de ces lotissements privés », admet le chargé de communication ­d’Escobar, Juan Pablo­ ­Casas, en citant les cas d’une noyade et d’une ambulance empêchée de circuler. A la suite du premier, la ville a imposé au syndic de copropriétaires d’installer des panneaux d’avertissement de danger autour des bassins.

Pas de droit de préemption

La marge de manœuvre de la ville est réduite du fait de la nature même de ces lieux, conçus pour vivre coupés du monde. Le maire, Beto Ramil, se dégage de toute responsabilité d’avoir autorisé leur création, arguant que c’est son prédécesseur qui a vendu les terrains. « En outre, dit-il, la municipalité ne compte pas les récupérer, car leurs propriétaires actuels ne le veulent pas. » Et le droit de préemption de celle-ci est de fait quasi nul.

En attendant, le même paysage de murs barbelés se dessine, jour après jour, dans les environs de Córdoba, Mendoza, Mar del Plata ou Rosario.

Cadre juridique des lotissements privés Les nombreux lotissements privés fermés à la circulation, en Argentine, ont pour point commun leur barrière d’entrée. Leur cadre juridique est celui de la copropriété horizontale telle que définie par le code civil.