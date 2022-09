Comment éviter le décrochage﻿ scolaire des enfants précaires ?

Inclusion

Publié le 12/09/2022 • Par Michèle Foin • dans : Actu expert Education et Vie scolaire, Dossiers d'actualité, France

Les collectivités mettent en place des mesures pour un meilleur accès à l’école des enfants précaires. Les médiateurs, eux, tissent des liens entre les familles et les institutions.

L’accès à la restauration scolaire est « un levier essentiel pour encourager l’assiduité et la continuité scolaire, de même que la socialisation », insiste ­Jean-Paul ­Bachelot, conseiller « éducation et droits de l’enfant » à la ­Dihal.

A Lille (234 500 hab.), comme à Nantes ou à ­Toulouse, ce sont tout le péri et l’extra­scolaire qui sont gratuits pour les enfants en grande précarité. « Il suffit d’une attestation d’un intervenant social. En sus des fournitures scolaires, gratuites pour tous les enfants, nous finançons le cartable pour les plus précaires », signale ­Charlotte ­Brun, adjointe à la maire (PS) de Lille, chargée de la ville éducatrice et de la ville à hauteur d’enfant.

A ­Toulouse, ces mesures se font en lien avec le service « solidarité ». « Si c’est le choix de la famille ...