Protection de l'enfance

« Les relations entre le juge et les travailleurs sociaux doivent toujours être guidées par les besoins fondamentaux de l’enfant »

Publié le 12/09/2022 • Par Rouja Lazarova • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, Actu experts prévention sécurité

Capture FranceTVinfo

Il est rare qu’un juge des enfants prenne la plume pour décrire son quotidien. C’est le cas d’Edouard Durand, juge des enfants à Marseille, puis à Bobigny, juge aux affaires familiales et coordinateur de la formation à l’Ecole nationale de magistrature. Il co-préside, depuis janvier 2021, la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles (CIIVIS). Dans son dernier ouvrage, « Défendre les enfants », il évoque sa solitude du juge des enfants devant des décisions qui peuvent être douloureuses à court terme pour l’enfant et la famille. Et met en exergue le premier besoin l’enfant : la sécurité.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Protection de l'enfance

Travail social