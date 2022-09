Ces collectivités qui font le choix du numérique local

Numérique

Depuis la fabrication d’un ordinateur jusqu’aux data centers, le numérique est bien physique. Le relocaliser permet aux collectivités de mesurer leurs impacts environnementaux et sociaux et de les intégrer dans leur politique territoriale. La relocalisation les aide à se rendre compte de leurs vulnérabilités et d’y faire face. Comment se protéger de la cybermalveillance ? D’une pénurie de semi-conducteurs ? Ou d’une mise à jour rendant obsolète une partie de son parc informatique ? Poser ces questions à l’échelle du territoire amène à structurer de nouvelles filières économiques qui peuvent s’y développer, comme celles du réemploi du matériel, de la création de logiciels métiers ou encore du stockage de données.

Derrière chaque mail, appel vidéo ou document partagé, il y a une infrastructure constituée d’ordinateurs, de téléphones portables, d’antennes et de data centers. Cette réalité matérielle s’impose peu à peu dans les esprits et pose de nouvelles questions. Que se passe-t-il si les serveurs de mon hébergeur de données brûlent ? Si l’éditeur de mes logiciels décide d’une mise à jour incompatible avec mes appareils ? Si les semi-­conducteurs deviennent trop chers, comment maintenir un parc informatique ?

La matérialité du numérique s’appréhende dans sa complexité et, en observant les angles morts d’un secteur indispensable, les acteurs publics découvrent leurs propres failles. Pour ­Gauthier ­Roussilhe, chercheur spécialisé sur l’impact environnemental du numérique, il est urgent de pointer cette évidence : « Il faut réfléchir comme si l’on était vulnérable. Les acteurs publics le sont vis-à-vis des cyberattaques, de la pénurie de matériaux, qui viennent d’­Asie, et de l’accès aux services numériques, détenus par de grandes entreprises américaines. »

La fabrication plombe l’empreinte carbone

Mettre le numérique dans son champ de vision est une façon de reprendre la main. A minima en ­Europe, pour être couvert par le règlement général sur la protection des données et, pourquoi pas, à la maille locale. Les data centers bétonnent des zones mais il est ­possible d’intégrer leurs mètres carrés dans l’urba­nisme. Et l’empreinte environnementale, repoussée loin des yeux et des frontières, peut être un levier pour ­relocaliser le numérique. D’après le rapport de la mission d’information sur l’­empreinte environnementale du numérique du Sénat de juin 2020, 70 % de l’­empreinte carbone du secteur est due à la fabrication des terminaux (mobiles, ordinateurs, objets connectés).

Un bon objet numérique est donc un objet réutilisé. L’entretien de son parc informatique, le choix d’un matériel reconditionné et l’élaboration de circuits de réutilisation sont les éléments les plus importants à considérer pour utiliser l’informatique sobrement. Des démarches qui passent par des services ainsi que par des entreprises ou des associations du territoire. Il est possible d’aller plus loin et d’activer ces réseaux pour créer les objets expérimentaux nécessaires à l’invention des futurs services publics ­numériques. Et le tout, localement !