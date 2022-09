Sobriété numérique : les contrats qui collent aux ambitions

Numérique

La mise en place du numérique local passe par des contrats qui doivent respecter les règles de libre concurrence. Le point avec ­Schéhérazade ­Abboub, avocate.

Mettre du droit sur la question du numérique local est compliqué, explique ­Schéhérazade ­Abboub, avocate au cabinet ­Parme Avocats : « Il y a beaucoup de déclarations sur le sujet mais, pour ne prendre que l’exemple du stockage des données, il n’y a pas de loi qui l’impose ­clairement en France. »

Au niveau européen, on peut se fonder sur le règlement général sur la protection des données pour imposer le stockage des données personnelles au sein de l’Union européenne. Lorsqu’on descend à la maille nationale ou locale, rien n’est imposé et les règles de libre concurrence obligent à ne pas créer de barrière qui empêcherait des acteurs extraterritoriaux de répondre à un contrat. Identifiés avec l’aide de ­Schéhérazade ­Abboub, voici quelques conseils qui peuvent faire pencher la balance du côté des acteurs locaux.

01 Avec le dispositif « achats innovants », de gré à gré

Lancé en 2019 comme une expérimentation, le dispositif « achats innovants » (lire ci-contre) a été pérennisé en fin d’année dernière. Il permet aux collectivités de passer des contrats de gré à gré mais avec deux critères à respecter : l’objet du marché doit être une solution innovante et son montant ne pas dépasser 100 000 euros sur toute sa durée.

02 La flexibilité de l’appel à manifestations d’intérêt

Cette forme d’appel à projets offre des critères souples et permet de prendre son temps. Des délais serrés poussent les commanditaires à choisir la facilité de se tourner vers des acteurs déjà connus, comme les antennes locales des grands groupes, et donc de se fermer aux PME du territoire. Pour inciter le tissu local à candidater, il faut l’informer, par exemple, en distribuant largement un appel à manifestations d’intérêt dans les universités, les CCI, les pôles de compétitivité et de « French Tech » regroupant des start-up, etc.

03 Imposer un stockage proche… parfois plus cher

Il est possible, au titre de la protection de la souveraineté numérique, d’imposer le stockage dans un data center de proximité. Néanmoins, ceci demande au prestataire d’adapter son fonctionnement, ce qui peut alourdir la facture, même si l’équipement est déjà disponible. Afin d’éviter les surprises, il faut bien penser à transmettre toutes les informations techniques de l’équipement à l’ensemble des candidats à un marché public.

04 Une structure collaborative tiers de confiance

Encore émergentes, ces structures pourraient permettre de conserver ou de référencer les données à un niveau local et le partage d’infor­mations entre acteurs publics seulement ou avec des acteurs privés.

Des exemples existent, dont Occitanie Data, devenue ­Ekitia, et le Climate data hub de la région Centre - Val de Loire. L’­objectif est d’avoir une structure capable de garantir et de favoriser les échanges de données d’intérêt territorial tout en évitant d’être siphonné par les mégacorporations du numérique. Elle peut revêtir une forme collaborative public-privé, comme un syndicat mixte, une société coopé­rative d’intérêt collectif ou un groupement d’intérêt public.

Signature d’un accord Le dispositif « achats innovants » est une boîte à outils qui bénéficie effectivement aux PME locales. Selon l’Observatoire économique de la commande publique, les entreprises autonomes de moins de 250 salariés et n’excédant pas 50 millions d’euros de chiffre d’affaires représentent huit partenaires sur dix des achats innovants. L’Union des groupements d’achats publics (Ugap) utilise ce dispositif depuis son lancement et, pour aider les candidats à anticiper les procédures, publie son programme d’appel d’offres en avance. En tant qu’acheteur, il est possible de signer un accord de confidentialité avec l’Ugap afin de sécuriser les échanges sur des projets d’innovations. Les collectivités peuvent donc faire part de leurs besoins à l’Ugap dans le but qu’elle structure des marchés conformes au dispositif.

