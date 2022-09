Accueil

Quand le numérique passe au vert

Numérique

Numérique local : un data center de proximité, du deux-en-un

Publié le 14/09/2022 • Par Baptiste Cessieux • dans : France

Gorodenkoff/Adobestock

Il est possible de miser sur des data centers plus petits et plus proches, dont la chaleur offre de nouveaux usages. Toutefois, la facture s’alourdit.

