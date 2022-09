Sobriété numérique : les vertus de la gestion en interne

Numérique

Plusieurs collectivités mettent en place des filières de réemploi de matériel et s’attaquent aux logiciels.

Sur le territoire de la métropole de ­Toulouse (37 communes, 783 300 hab.), la plateforme IAdata contrôle le stationnement des ­véhicules dans la Ville rose, identifie les îlots de chaleur et lutte contre le gaspillage alimentaire en calculant au plus juste la consommation des écoles primaires. Pour obtenir ces résultats, la plateforme utilise les données du parc d’­objets connectés de la métropole. Une démarche de plus en plus ­habituelle pour ce type de collectivité. Toutefois, celle-ci se distingue sur un point important : la plateforme n’a pas été développée par de grands groupes mais par une équipe interne de cinq ingénieurs seniors, accompagnés d’alternants.