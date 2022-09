Scolarisation des enfants en grande précarité : arrêter les lourdeurs administratives

Lutte contre l'exclusion

Publié le 09/09/2022 • Par Michèle Foin • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, Dossiers d'actualité, France

Si le droit à l’éducation est un droit fondamental théoriquement accessible à tous, trop de freins administratifs subsistent pour les enfants en grande précarité, lorsque l’on parvient à les dénombrer.

Personne ne sait précisément dénombrer les enfants et les jeunes privés d’école. L’association Ecole pour tous estime qu’ils sont 100 000, entre les mineurs non accompagnés, les enfants vivant dans des bidonvilles, des squats, des hôtels sociaux, ceux de Mayotte et de Guyane, ainsi que ceux des gens du voyage (80 000 en 2012, d’après la Cour des comptes), qui n’ont pas un accès continu à l’école. La Dihal évalue que près de 7 000 enfants vivent dans des bidonvilles, dont 3 200 sont inscrits à l’école. Mais ces statistiques ne concernent que les ressortissants européens. Pourtant, « la priorité, c’est leur recensement », martelait ­Sandrine ­Mörch, ex-­députée (LREM) de la Haute-Garonne, dans son rapport de décembre 2021 (lire p. 39).

L’Unicef, lui, milite pour la création d’un observatoire ...