La crise énergétique chamboule la rentrée des acteurs du sport

Rentrée sportive

Publié le 09/09/2022 • Par David Picot • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

En cette rentrée, la crise énergétique s’est subitement invitée sur le podium des dossiers prioritaires des acteurs du sport français. Mais les représentants des collectivités n’en oublient pas pour autant la question des équipements, de la gouvernance, du bénévolat, du sport-santé, etc.

« Nous sommes en présence d’une crise énergétique qui monte en puissance et qui me fait penser à la celle du Covid-19, dans la mesure où elle bouleverse les agendas, les priorités, avec une question d’urgence à la traiter », observe Marco Sentein, président de l’Association Nationale des Directeurs et des Intervenants d’Installations et des Services des Sports (Andiiss). D’ailleurs, le sujet ne figurait pas dans le décret daté du 2 juin, relatif aux attributions de la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques. En revanche, il a surgit dans le discours, le 27 juillet lorsque la ministre a développé sa politique en commission des affaires culturelles, à l’Assemblée nationale. « Face au défi de la sobriété énergétique, le monde du sport doit apporter sa contribution ...