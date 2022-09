Les risques psychosociaux dans les services techniques

Fiche pratique Environnement - Risques

Les métiers des services techniques sont souvent confrontés à de nombreux risques psychosociaux. Ces risques pour la santé mentale, physique et sociale sont souvent dus aux conditions d’emploi et d’organisation des services. Depuis le 22 octobre 2013, l’accord-cadre applicable à la fonction publique sur la prévention des risques psychosociaux a rappelé les neuf obligations de sécurité de l’employeur en matière de protection de la santé physique et mentale mentionnées dans le code du travail qui font désormais partie des risques professionnels s’appliquant aux trois fonctions publiques. Il vise à protéger la santé mentale et physique des fonctionnaires, mais va encore plus loin en instaurant l’obligation de mettre en œuvre un plan d’évaluation et de prévention. L’occasion de faire le point sur ce sujet parfois tabou.

