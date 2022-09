Les systèmes d’information géographique : un outil précieux pour les services techniques

L'essor de l'informatique a fait émerger de nombreuses gammes de logiciels de toute nature et au service de tout type de gestionnaire. Parmi ces outils, les systèmes d'information géographique constituent une gamme tout à fait intéressante notamment pour les services techniques.

Quel que soit le domaine ou le champ de compétence, nous produisons, générons, valorisons et avons en gestion des bases de données et d’informations diverses et variées.

Celles-ci sont plus ou moins importantes, stratégiques ou volumineuses. Nombreuses sont les informations qui vont posséder une ou plusieurs caractéristiques spatiales : localisation, adresse, itinéraire, surface, etc. Le gestionnaire pourra être amené à manipuler ces données et sans doute les représenter.

La multiplication des outils numériques conduit aussi à augmenter d’une manière générale la production d’informations pouvant faire l’objet d’une utilisation ...