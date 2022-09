Mettre en place une voie de covoiturage sur une voie réservée

Fiche pratique Transports - Circulation - Stationnement

réagir Métropole de Lyon/Thierry FOURNIER

Pour atteindre une baisse de 40 % des émissions de gaz à effets de serre d'ici à 2030, la convention citoyenne pour le climat avait proposé de généraliser les aménagements de voies réservées aux véhicules partagés et aux transports collectifs sur les autoroutes et voies rapides, desservant une zone à faibles émissions mobilité. Dans son accompagnement dans le développement de ces zones dans toutes les agglomérations, l'article L.124 de la loi Climat et résilience fait du covoiturage un outil pour parvenir à décarboner les mobilités et répondre aux enjeux de congestion des agglomérations. La première expérience a été menée entre Voiron et l'entrée de Grenoble, en Isère, sur l'A480 depuis octobre 2020.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Mobilité - transports

Voirie - réseaux