La gestion intégrée des eaux pluviales

Fiche pratique Eau - Assainissement

Les eaux pluviales sont souvent collectées, transportées et rejetées en dehors de leur lieu de précipitation via des canalisations. Cela engendre des risques en cas de mélange avec les réseaux d'assainissement. Aussi, de nombreuses collectivités mettent en place des mesures de réduction des rejets d'eaux pluviales dans les réseaux d'assainissement. De plus, à l'heure du réchauffement climatique, la question de la gestion des eaux pluviales est devenue majeure, soit par leur excès (inondations), soit par leur manque (assèchement des nappes alluviales).

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Eau - assainissement

Prévention des inondations