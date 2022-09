A Calais, une « école d’insertion par le sport » hébergée par la ville

Inclusion

Publié le 12/09/2022 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : A la Une santé social, Actu expert acteurs du sport, Actu expert Education et Vie scolaire, Actu expert santé social

L’Agence d’éducation par le sport a ouvert le 8 septembre sa première école en région. Hébergée et en partie financée par la ville de Calais, cette structure accompagnera 180 jeunes par an sur un terreau préparé par une politique déjà ancienne de cette collectivité en faveur de l’insertion par le sport.

Plus d’un an après la création de la première « école d’insertion par le sport » à Garges-lès-Gonesse, en région parisienne, l’Agence pour l’éducation par le sport (Apels) vient d’ouvrir à Calais, le 8 septembre, la première située en région. Celle-ci est créée en partenariat avec la commune, qui finance 10 % des 738 325 € de budget annuel, aux côtés du Fonds social européen, de l’Etat (Plan d’investissement dans les compétences), de l’Association française des banques, de Decathlon France et de TotalEnergies.

Des écoles communales d’insertion par le sport

Installée dans des locaux qui lui sont dédiés au stade municipal de l’Epopée, elle accueillera chaque année 180 jeunes. Ceux-ci seront accompagnés et formés par quatre coachs d’insertion par le sport, qui viennent ...