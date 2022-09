Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 03 au 09 septembre sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Billets verts – Deux ans après le lancement de leur Plan climat, la Banque des territoires et BPI France ont dressé un bilan à mi-parcours [lire aussi notre article]. Présenté par Batiweb, celui-ci a ainsi, jusqu’à présent, mobilisé 17 milliards d’euros, soit 43% du total des financements, sous forme de prêt ou d’investissements. Parmi les postes de dépense, on retrouve la rénovation thermique de logements sociaux et de bâtiments publics (500 millions d’euros pour 1,1 million de mètres carrés pour ces derniers). Autres secteurs concernés : la mobilité verte (bornes de recharge de véhicules électriques, avitaillement de l’hydrogène…) et les énergies renouvelables. A noter, cependant, que les demandes de financement pour ces dernières ont diminué. Conclusion de ce bilan : il faut renforcer l’accompagnement aux collectivités locales.

Les bronzés feront-ils du ski ? – La crise de l’énergie touche aussi les stations de ski. C’est ce que rappelle France 3, qui souligne que 70% d’entre elles renégocient leur contrat triennal avec leurs fournisseurs d’énergie. Certaines se demandent si elles vont pouvoir ouvrir cet hiver. La Tribune, elle, se penche sur les solutions avancées pour atteindre les 10% de réduction d’énergie fixés par le gouvernement : skier moins tard, se déplacer moins vite, développer les énergies renouvelables… Concernant ces dernières, d’ailleurs, des stations n’ont pas attendu la crise. Selon France Inter, Serre-Chevalier (Alpes) est le premier domaine skiable au monde à produire sa propre électricité (hydro, solaire et éolienne) à hauteur de 30% de ses besoins.

Moins fast et furieux – Réduire la température, l’éclairage et la ventilation des bâtiments et locaux, renouveler le matériel roulant, former les professionnels à l’écoconduite… Le secteur des transports, lui aussi, doit faire des efforts pour économiser l’énergie. C’est le but du groupe de travail « transports » mis en place par le gouvernement. Actu Environnement rappelle que ce secteur est responsable de 30% des dépenses en énergie finale en France et qu’il doit les réduire de 10% d’ici 2024, puis de 40% à l’horizon 2050. Un document complet verra le jour à l’issue des échanges de ce groupe de travail qui réunit les opérateurs de transports publics, les sociétés concessionnaires d’autoroutes, Voies navigables de France, l’Union des aéroports français, RTE et l’ONG Transport et Environnement [lire aussi notre article].

Vide-ordures – Puisque, selon Citeo, environ 6% des emballages ménagers mis sur le marché sont jetés dans l’espace public sans solution de tri et de recyclage, l’éco-organisme avait lancé en 2021 un appel à manifestation d’intérêt pour développer la collecte hors foyer. Dans un communiqué, Citeo a annoncé les 51 projets retenus qui se partageront 62 millions d’euros. Les lauréats devront mettre en place des bacs, abri-bacs, corbeilles dans les espaces publics dont ils ont la responsabilité. Quatre catégories ont été retenues : ERP (aéroports, aires d’autoroutes, gares et stations de métro…), rues et espaces publics (métropoles, syndicats mixtes…), plages, parcs et jardins.

La reine mer – Attendu depuis longtemps, le premier parc éolien offshore de France est enfin disponible. Sud-Ouest explique que les 80 éoliennes du parc de Saint-Nazaire, situées entre 12 et 20 kilomètre des côtes, ont fini d’être installées ce lundi et que sa mise en service complète est attendue pour la fin de l’année. La puissance installée est de 480 MW. Si l’installation complète a été achevée cette semaine, de l’électricité provenant de ces éoliennes est injectée dans le réseau depuis le printemps puisqu’elles ont été mises en service les unes après les autres.

Le fond de la piscine – Après qu’une trentaine de piscines municipales ont temporairement fermé en raison de la crise de l’énergie, Le Monde revient sur le modèle de gestion et le poids que ces équipements représentent pour les finances locales. En s’appuyant sur des exemples, l’article souligne que les piscines sont systématiquement et structurellement en déficit et que l’énergie est le deuxième poste de dépense de ces équipements, derrière celui du personnel [lire aussi notre article].

Climat ambiant – La plateforme européenne Net Zero Cities a annoncé, dans un communiqué, le lancement d’un nouveau programme pour atteindre la neutralité climatique dans les villes d’Europe. Des agglomérations françaises auront donc accès à une aide financière (dont l’enveloppe globale est de 32 millions d’euros) leur permettant de tester des actions de transition climatique.

En marche – Lancé dans le cadre du plan Destination France et mis en œuvre par le Cerema, le ministère de la Transition écologique lance l’appel à projets « Sentiers de nature ». Comme l’explique Environnement Magazine, l’objectif est de créer ou de restaurer 1000 kilomètres de pistes de randonnée.

Et aussi…

A Rouen, le maire veut offrir deux ans de transports en commun à ceux qui se débarrassent de leur voiture [Actu.fr] ;

Les porteurs de projet du bassin Seine-Normandie ont désormais un service en ligne pour déposer leur demande d’aide financière ou de paiement [Agence de l’eau Seine-Normandie] ;

Faute de transports scolaires, des collégiens de l’Aveyron se sont rendu en cours en… bétaillère [20 Minutes].