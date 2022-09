Centres anciens : faut-il réviser le dispositif « Malraux »

Urbanisme

12/09/2022

La loi Malraux de 1962 a fêté ses 60 ans cet été. Faut-il adapter ce dispositif de défiscalisation en faveur de la préservation du patrimoine pour cibler davantage les territoires qui n’attirent pas les investisseurs ? Plusieurs arguments plaident en ce sens.

La loi « Malraux » a eu 60 ans le 4 août dernier. Le dispositif de défiscalisation qu’elle a instauré pour favoriser les travaux sur les immeubles dans les centres historiques des villes (lire encadré) a été adapté au fil des ans. Il continue d’attirer des opérateurs. Selon Sites et remarquables, en 2020, le nombre d’investisseurs dans le dispositif Malraux s’est élevé à 3813 pour un montant de dépenses de 31 millions. Un chiffre en baisse toutefois par rapport aux années précédentes ; en 2017, par exemple, on a dénombré 8000 investisseurs pour 140 millions de dépenses.

L’effet incitatif insuffisant du dispositif « Malraux »

« Il y a un manque de moyens en direction des villes petites et moyennes », souligne Jacky Cruchon, consultant urbanisme patrimoine auprès de l’association Sites et Cités remarquables, qui a organisé un débat sur le sujet lors de son congrès qui s’est tenu à Dax en juin dernier. En juin 2022, le rapport de la Cour des comptes « La politique de l’Etat en faveur du patrimoine monumental » a pointé un « effet incitatif insuffisant des mesures fiscales dans les centres anciens dégradés et en difficulté ». Ce que confirment plusieurs maires. « Chez nous, il n’y a plus du tout d’investissement de type Malraux, regrette Didier Herbillon, maire (PS) de Sedan (Ardennes, 16 200 hab.).

Il y a plusieurs années, plus de 200 logements avaient été rénovés, pour un total de 20 millions d’euros de travaux, avec des défiscalisations Malraux. Cette opération avait relancé l’intérêt des Sedanais pour la préservation du patrimoine. Mais depuis 2010, il n’y a eu aucune opération à Sedan ».

Le témoignage de Claire Lapeyronie, maire (SE) de Pont-Saint-Esprit (Gard, 11 000 habitants) et aussi présidente de l’Etablissement public foncier d’Occitanie, va dans le même sens : « Le revenu annuel moyen est de 9000 euros à Pont-Saint-Esprit. La préservation du patrimoine n’est pas une priorité pour les habitants. Nous venons d’approuver le Plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV). Nous n’en sommes même pas à la valorisation ; il faudrait déjà en en être à la préservation ». Mais les investisseurs qui peuvent recourir à la défiscalisation Malraux ne viennent pas à Pont-Saint-Esprit.

« Comment faire de la fiscalité un outil allant vers les territoires qui en ont le plus besoin ? » se demande Jacky Cruchon. Et d’expliquer : « Le Malraux s’adresse à de très hauts revenus puisqu’il propose jusqu’à 120 000 euros de déduction d’impôts. Le Malraux est mal utilisé, étant laissé à la discrétion des investisseurs et opérateurs, lesquels vont uniquement sur des marchés porteurs ». En revanche, les dispositifs de défiscalisation dans l’habitat comme le « Pinel » et le « Denormandie » s’adressent aux classes moyennes ou moyennes supérieures. « Il pourrait y avoir une complémentarité », suggère Jacky Cruchon.

Moduler l’aide fiscale selon le loyer proposé

D’où la position de l’association Sites et Cités remarquables : il faudrait recentrer le dispositif vers les territoires qui en ont le plus besoin, mais aussi moduler l’aide fiscale en fonction du loyer proposé. C’est là que l’idée d’un « Malraux social » est intéressante : il s’agirait pour les propriétaires de conventionner avec l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) pour plafonner les loyers pendant plusieurs années. Mais pour l’heure, le « Malraux social » n’existe pas, ce qui est regrettable selon Jacky Cruchon. Avis partagé par les premiers édiles de Pont-Saint-Esprit et de Sedan.

Gare aux marchands de sommeil

Didier Herbillon souhaiterait que les Sedanais s’intéressent à la préservation du patrimoine et investissent dans la rénovation des immeubles anciens ; mais leurs revenus ne sont pas adaptés au Malraux tel qu’il existe actuellement. Seuls des investisseurs aisés, extérieurs au territoire, ont le profil adéquat. « Cette fiscalité doit être revue pour que les habitants puissent en bénéficier, commente-t-il. Sans cela, c’est la porte ouverte aux marchands de sommeil ! ».

Sites et Cités remarquables plaide donc pour une adaptation de la loi Malraux et réclame un nouveau cadre contractuel entre l’Etat et les collectivités territoriales autour de la réhabilitation des centres anciens.

Comment l’Etat aborde-t-il ce débat ? Sollicité par La Gazette, le ministère de la Culture (direction des patrimoines) n’a pas donné suite à nos questions. Les débats autour du projet de loi de finances pour 2023 relanceront peut-être le sujet.

La loi « Malraux » dans le texte La loi « Malraux » du 4 août 1962 offre une fiscalité avantageuse pour les propriétaires qui désirent investir et rénover des bâtiments anciens à caractère historique. Elle n’est accordée qu’à deux conditions : l’immeuble doit être restauré dans son intégralité et ensuite mis en location pour au moins neuf ans. Sont concernées les opérations engagées à partir de 2012 (année de révision des taux), dans la limite d’un plafond de 400 000 € sur quatre ans consécutifs. La défiscalisation est de 22 % des dépenses engagées pour des logements situés dans un site patrimonial remarquable (SPR) ou dans les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP). Ce pourcentage atteint 30 % pour des immeubles dans un SPR situé dans le périmètre d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) ou dans un secteur sauvegardé. Jusqu’à fin 2022 seulement, la défiscalisation concerne aussi des quartiers intégrés au Nouveau programme national de rénovation urbaine (NPNRU) ou au Programme national de requalification des quartiers anciens dégradés (PNRQAD).