PLF 2023 : le point sur les négociations avec les collectivités

Publié le 09/09/2022

Redressement des comptes publics, modalités de compensation de la CVAE, compensations des conséquences de l'inflation, évolution de la DGF... Le budget 2023 recèle encore pas mal d'inconnues. Mais, déjà, plusieurs arbitrages semblent acquis. Passage en revue des principales annonces lors des négociations entre le gouvernement et les associations d'élus.

A moins d’un mois de la présentation du projet de loi de finances pour 2023 (PLF 2023) en conseil des ministres, le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, le ministre délégué chargé des Comptes publics et la ministre déléguée chargée des Collectivités locales, respectivement Christophe Béchu, Gabriel Attal et Caroline Cayeux, accélèrent la concertation avec les associations d’élus. Reçues les 1er et 2 septembre dernier, celles-ci saluent « des échanges à bâtons rompus », « les conditions pour un vrai dialogue », « une volonté de coconstruction ».

Redressement des comptes publics

Après un pic de tensions pendant l’été ...