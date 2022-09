Santé

Publié le 14/09/2022 • Par Géraldine Langlois • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France, Toute l'actu RH

Le conseil départemental de Lot-et-Garonne a adopté une charte qui vise à réduire la surenchère à laquelle se livrent les communes pour attirer des médecins.La charte concerne les communes, qui y adhérent directement ou par le biais des intercos. Le but est d’éviter que l’offre de soins se réduise sur des territoires déjà peu dotés. Les collectivités qui approuvent la charte s’engagent moralement à ne pas chercher à attirer un médecin installé dans une autre commune du département.

Initiée par le conseil départemental de Lot-et-Garonne, la charte de non-concurrence médicale a été signée à ce jour par plus de 100 communes. En l’adoptant, directement ou par un vote d’adhésion de leur intercommunalité, celles-ci s’engagent à inscrire leur recherche de médecin de manière mutualisée dans le cadre du projet territorial de santé, à ne pas démarcher, détourner ou tenter de le faire, ceux installés à moins de 30 kilomètres sans échange ­préalable avec les élus concernés.

Elles sont supposées, également, ne pas jouer la surenchère en matière de rémunération et de type de contrats, qui doivent être identiques entre les communes. Elles promettent, par ailleurs, de chercher à recruter de jeunes diplômés ou des médecins qui exerçaient dans des régions surdotées.

Double peine

L’Association des maires de Lot-et-Garonne et la commission départementale de démographie médicale, qui inclut l’agence régionale de santé et le conseil départemental de l’Ordre des médecins, soutiennent cette démarche.

Le département a élaboré et adopté cette charte à l’unanimité en décembre 2020, en raison « de concurrences entre les territoires qui s’opéraient, indique ­Joël ­Hocquelet, vice-président de la collectivité et médecin. Des praticiens quittaient un territoire pour aller s’installer dans un autre, parfois à l’intérieur du département. Cela nous a paru anormal. Dans un département à peu près partout en déprise médicale, il n’y avait pas lieu de déshabiller l’un pour ­s’habiller soi-même. »

Dans son préambule, la charte souligne que « cette “course en avant” se traduit par un phénomène de “double peine”, les territoires les moins bien pourvus étant bien souvent ceux disposant de moyens financiers limités », c’est-à-dire les moins à même de proposer des conditions d’exercice attrayantes.

Aux abois

Le conseil municipal de ­Caudecoste (1 100 hab.) a adopté le texte il y a quelques mois. Son maire, ­François ­Dailledouze, évoque la MSP commune à son village et à ­Astaffort (2 000 hab.), d’où deux médecins sont partis exercer un peu plus loin – l’un s­ous le statut du salariat dans un centre de santé. « L’évolution de la démographie médicale fait que si l’herbe paraît plus verte dans le pré d’à côté, des médecins envisagent ­d’aller y travailler », ­explique-t-il. Certains élus, pressés par les habitants, tentent ainsi de « verdir » davantage leur pré.

« Dans un sens, cela peut se ­comprendre, tout le monde est aux abois », observe le maire, mais ne pas chercher à débaucher le médecin d’une commune voisine « est une obligation morale », selon lui.

La communauté d’agglomération val de Garonne a aussi adhéré à la charte l’année dernière (lire aussi p. 45). Pour son président, ­Jacques ­Bilirit, elle a le mérite de placer le sujet sur le devant des échanges et de manière « positive ». « C’est un sujet qui est désormais traité de façon collective, comme nous le faisons pour créer des MSP ou travailler sur les urgences avec l’hôpital de ­Marmande », explique-t-il.

Engagement moral

L’adoption de ce texte constitue avant tout un engagement moral. Il n’est pas assorti d’incitations, ni de possibles sanctions, mais mise sur la responsabilisation des élus. « C’est une marque d’intention », précise ­Joël ­Hocquelet, et un moyen de marquer les esprits. Elle n’a pas d’influence sur la dimension potentiellement incitative des aides fiscales associées à certains territoires, selon un zonage dont nombre d’élus contestent la pertinence­.

­Guillaume ­Chevillard, géographe et chercheur à l’Institut de recherche et documentation en économie de la santé, estime que « le principal intérêt de cette charte est qu’elle s’attaque à un problème que l’on connaît, la ­surenchère entre territoires, mais qui est peu ­documenté. Elle a le mérite de mettre les acteurs devant leurs responsabilités ». Mais, estime-t-il, pour qu’une telle démarche porte ses fruits, il faut « que tout le monde sur le territoire joue le jeu, ensuite les départements voisins, etc., car la problématique est nationale ».

Elle se heurte aussi à un autre écueil : toutes les communes ne sont pas comparables, ni égales en matière d’attractivité. C’est d’ailleurs la raison d’être d’aides fiscales en faveur des médecins qui exercent dans certains secteurs. Si l’on n’y prend pas garde, ajoute le géographe, une telle charte « ­pourrait jouer en défaveur des territoires les moins attractifs ».

Et les élus ne doivent pas perdre de vue, selon lui, que les incitations financières sont le levier le moins plébiscité par les médecins qui s’installent. Leurs attentes se situent, pour la plupart d’entre eux, ­ailleurs. l

Contact : conseil départemental, 05.53.69.40.00. « Il faut trouver davantage de professionnels, pas les déplacer » Jacques Bilirit, président de la CA val de Garonne (43 communes, 60 200 hab.) « La charte a été ­proposée au conseil ­communautaire en mars 2021, car on observait un début de concurrence entre communes. En général, ses principes sont respectés par tous mais, lorsque l’on est confronté au départ d’un médecin, il peut être compliqué de les appliquer… Toutefois, elle a été adoptée à l’unanimité. Il est important d’affirmer qu’un professionnel qui déménage à 15 ou 20 kilomètres ne règle aucun problème. Il n’y aura pas plus de consultations effectuées. Ce qu’il faut, c’est trouver davantage de médecins sur l’ensemble du territoire, pas les déplacer. La charte a permis de sensibiliser les élus et d’aborder le sujet de la concurrence médicale de manière positive et non sous la seule forme de récriminations. Va-t-elle moraliser les pratiques ? On le verra à l’usage. »

Cet article est en relation avec le dossier