Une heure en plus qui a du sens

Emmanuelle Licitri, directrice générale adjointe chargée des RH

[Ville et CCAS de Cavaillon, CA Luberon monts de Vaucluse (Vaucluse) 16 communes • 54 900 hab.] A ­Cavaillon (ville, CCAS et agglomération, 800 agents), le passage aux 1 607 heures signifiait travailler environ une heure de plus par semaine pour les services qui étaient sous le minimum légal. « Chaque équipe a été interrogée sur ce qui pouvait être fait, et qui ait du sens, durant les heures travaillées en plus : accomplir des tâches non réalisées faute de temps, faire face à une charge de travail plus importante, préserver la santé… » note ­Emmanuelle ­Licitri, directrice générale adjointe chargée des RH mutualisée.

Par exemple, les agents d’entretien consacrent une heure par semaine à nettoyer minutieusement leur chariot et les cuisiniers, les frigos. Le temps d’habillage des personnels de la petite enfance a été intégré dans le temps de travail effectif. Au sein du service de la collecte, l’heure en plus est consacrée à la prévention des troubles musculosquelettiques. « Cela a permis une reconnaissance et une valorisation de certaines tâches », assure ­Emmanuelle ­Licitri.

Contact : Emmanuelle Licitri, e.licitri@c-lmv.fret