Accueil

Droit des collectivités

Droit des collectivités Actu juridique

Actu juridique Comment réussir la mise à disposition gratuite des locaux aux associations

Domaine public

Comment réussir la mise à disposition gratuite des locaux aux associations

Publié le 09/09/2022 • Par Auteur associé • dans : Actu juridique, Fiches de droit pratique, France

Phovoir

Les locaux communaux appartenant au domaine public de la collectivité peuvent être mis gratuitement à la disposition des seules associations à but non lucratif poursuivant un but d’intérêt général. Décryptage juridique des règles applicables en la matière.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Association et mouvement associatif

Domaine public

Sophie Banel et Juliette Dreyfus Avocates - Cabinet Goutal et associés