Caroline Cayeux : « Nous ne voulons pas de territoires oubliés de la République »

Publié le 09/09/2022 • Par Delphine Gerbeau Jean-Baptiste Forray • dans : France

Après une carrière d’élue locale, Caroline Cayeux parachève son parcours au poste de ministre déléguée aux Collectivités territoriales. Sous la tutelle de deux ministres, elle va devoir se faire une place.

Chiffres-clés Depuis juillet 2022 : ministre déléguée auprès du ministre de l’Intérieur et des outre-mer et du ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des Collectivités territoriales.

De 2020 à 2022 : présidente de l’Agence nationale de la cohésion des territoires.

De 2014 à septembre 2022 : présidente de Villes de France.

De 2011 à 2017 : sénatrice (UMP puis LR) de l’Oise.

De 2004 à 2011 : conseillère régionale de Picardie.

Depuis 2001 : maire (DVD) de Beauvais (57 000 hab., Oise).

En quoi va consister votre action, sous la double responsabilité du ministre de l’Intérieur et du ministre de la Transition écologique et de la cohésion des Territoires ?

J’ai surtout à cœur de soutenir les territoires. Ma boussole, c’est de les écouter, d’œuvrer pour eux et avec eux. Je travaille de manière étroite avec Gérald­ ­Darmanin, ministre de l’Intérieur et des outre-mer, qui a notamment dans ses attributions les sujets métropolitains – Paris, Marseille – et la collectivité de Corse­. Sous sa responsabilité, je gère aussi le sujet des sapeurs-pompiers et de la sécurité civile, en lien avec les associations et fédérations.

Avec ­Christophe Béchu­, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, je travaille entre autres sur le volet « aménagement sur mesure » de nos territoires.

Allez-vous relancer la réforme territoriale ?

Le précédent quinquennat a vu l’adoption d’un texte important : la loi « 3DS ». Elle ancre notamment le principe de différenciation qui permet, là où cela est nécessaire, d’adapter le service aux besoins du territoire. Au-delà des réformes territoriales, il s’agit d’aménager le territoire de manière équilibrée, comme cela a été fait durant la précédente mandature avec les dispositifs Action cœur de ville et Petites Villes de demain. Nous sommes extrêmement vigilants pour qu’il n’y ait pas de territoires oubliés de la République.

De quelle manière comptez-vous assurer le service après-vente de la loi « 3DS », comme différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification, promulguée en février 2022 ?

Mon objectif est de faire en sorte que la différenciation territoriale, inscrite dans ce texte, permette d’adapter la loi en fonction des réalités locales. Elle ouvrira des expérimentations dans un département ou une intercommunalité, sans obligation de généraliser le dispositif à l’ensemble du pays. Les départements pourront, s’ils le souhaitent, bénéficier du transfert des routes nationales et de la recentralisation du RSA. Il y a bien d’autres mesures sur lesquelles nous échangeons avec les associations d’élus.

L’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), que vous avez présidée de 2020 à 2022, a été pointée pour son fort recours aux consultants privés. Comment l’expliquer ?

Durant les deux années passées à la tête de l’agence, nous avons dépensé environ 5 millions d’euros pour l’ingénierie extérieure par an, sur un budget prévu de 20 millions. Quand une demande d’ingénierie est déposée par une collectivité, l’ANCT ne fait pas « à la place », mais regarde si elle dispose de compétences en interne et si, sur le territoire, des acteurs ne peuvent pas intervenir.

Par contre, quand un maire nous appelle sans ressources financières adéquates, tel celui de ­Béthune qui a perdu l’entreprise Bridgestone­, pour faire l’analyse économique de la situation, oui, nous mobilisons des heures d’audit grâce auxquelles il peut réaménager sa zone d’activités.

Villes de France, que vous présidiez, a largement contribué à Action cœur de ville, quel bilan en tirez-vous ? Un prérapport sénatorial publié en juillet en a largement critiqué l’aspect financier…

Le programme voulu par Jacques Mézard était au départ très orienté sur le volet « commerces » et la redynamisation des centres-villes. Aujourd’hui, le volet relatif au logement a pris une place importante. Avec Action cœur de ville, nos centres-villes sont plus attractifs, la redynamisation est en marche : avec 4,8 milliards d’euros déployés jusqu’à présent, nous avons déjà engagé près de 6 500 actions !

J’entends la critique selon laquelle il n’y avait pas de droit de tirage financier pour les collectivités. C’est vrai, le programme a été monté par l’Etat avec des partenaires, la Banque des territoires, Action logement et l’ Anah .

Il y a tout de même un très gros reste à charge pour les collectivités, les sénateurs évoquent 75 à 80 %…

Dès le départ, la règle du jeu était la participation financière des territoires, aux côtés des partenaires et de l’Etat par le biais de la dotation de solidarité à l’investissement local et de la dotation d’équipement des territoires ruraux. Je n’ai pas eu connaissance d’échecs de projets portés par les maires en raison de problèmes de financement. La note de la délégation aux collectivités territoriales du Sénat était un peu sévère sur ce point.

Un second volet d’Action cœur de ville est annoncé, sur quoi portera-t-il ?

Le président de la République a annoncé en septembre 2021 la poursuite du programme. Le second volet visera à prolonger l’ambition de revitalisation de nos cœurs de ville. Les quatre thématiques prioritaires seront le verdissement et la désartificialisation des villes, l’amélioration des entrées de ville et le développement des quartiers de gare.

Cette deuxième phase permettra de mettre l’accent sur les actions prioritaires portées par la Première ministre et le gouvernement, comme le « fonds vert » pour accélérer la transition écologique des territoires, annoncé le 27 août et doté de 1,5 milliard d’euros. A cet égard, nous allons travailler avec Christophe Béchu sur la mise en œuvre de ce fonds, et nous veillerons à ce qu’il contribue à l’ambition de cohésion des territoires. l