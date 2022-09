Petite enfance

Les actions passerelles favorisent la première scolarisation

Publié le 08/09/2022 • Par Valérie Brunet • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France, Toute l'actu Santé Social

mairie de Cannes

Les collectivités construisent, en partenariat avec l’Éducation nationale, des actions passerelles pour familiariser enfants et parents avec l’école. Véritable outil pour créer du lien entre familles, structures enfance et enseignants, certains dispositifs prennent forme toute l'année, d'autres se déroulent en mai et juin pour faciliter la rentrée en septembre.

