« 1% du fonds vert doit être fléché sur les quartiers »

Politique de la ville

Publié le 09/09/2022 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : Actu experts prévention sécurité, France

Elu fin juin à la présidence de l’association Ville et banlieue, Gilles Leproust, maire (PCF) d’Allonnes, trouve face à lui un ministre de la Ville également issu des rangs des maires de banlieues, Olivier Klein, maire de Clichy-sous-Bois. Mais pour le président de l’association des élus de communes populaires, les sujets de vigilance restent nombreux.

C’est l’un des plus engagés des leurs que les membres de l’association des maires Ville et banlieue de France ont élu président, fin juin : Gilles Leproust, maire (PCF) d’Allonnes, qui remplace à cette fonction Thierry Falconnet, maire (PS) de Chenôve, et par ailleurs membre du Conseil national des villes. Porteur des revendications d’élus en faveur de la politique de la ville lors du précédent quinquennat, il se trouve à présent, en tant que président de Ville et banlieue, face à un ministre également engagé sur le sujet, Olivier Klein, maire de Clichy-sous-Bois. L’association, qui a publié le 9 septembre, une « déclaration de rentrée » à ce sujet, ne compte pour autant pas baisser la garde. Explications.