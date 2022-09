Les centres de gestion face au spectre de « la grande démission »

Congrès de la Fédération nationale des centres de gestion

Publié le 08/09/2022 • Par Claire Boulland • dans : A la une emploi, A la Une RH, Actu Emploi, France, Toute l'actu RH

Réunis en congrès du 7 au 9 septembre à Marseille, les centres de gestion ont évoqué les risques d'une "grande démission" dans les services publics et les moyens de la contrecarrer.

Chiffres-clés "Le Sénat lance une mission sur les secrétaires de mairie" Annonce du président du Sénat, Gérard Larcher, dans une vidéo diffusée en ouverture du congrès de la FNCDG, le 7 septembre.

« A Marseille, on a retrouvé de l’attractivité et des talents nous rejoignent. Mais jusqu’à quand ? », s’interroge Olivia Fortin, adjointe au maire de la ville de Marseille, en charge de la modernisation et du fonctionnement de l’action publique.

La cité phocéenne accueille le congrès de la Fédération nationale des centres de gestion (FNCDG) du 7 au 9 septembre. Devant eux, l’élue se dit « très curieuse » : le secteur public va-t-il finir par connaître le phénomène de la « Grande démission » ?

Ce terme est né aux États-Unis à partir de juillet 2020, à la suite de la pandémie de Covid-19, lorsque des millions d’Américains insatisfaits de leur travail ou de leur salaire ont quitté leur emploi.

Et la corde a cassé

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la revalorisation de 3,5 % du point ...