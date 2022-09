« Face aux violences conjugales, il faut une réponse encore plus forte de l’Etat »

Aide aux victimes

Publié le 09/09/2022 • Par Nathalie Perrier • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Alexandre Touzet, vice-président du conseil départemental de l’Essonne et représentant de l’Assemblée des départements de France au Grenelle des violences conjugales revient sur les annonces gouvernementales présentées début septembre.

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

Lors de leur déplacement en Essonne pour les 3 ans du Grenelle, Élisabeth Borne et Éric Dupond-Moretti ont tiré un premier bilan positif, assurant « 90 % des mesures du Grenelle » étaient en vigueur. Partagez-vous ce constat ?

L’Espagne a réussi en quinze ans à diminuer de moitié le nombre de féminicides : de 71 en 2003 à 47 en 2018. En France, nous n’en sommes pas là. En 2021, il y a encore eu 122 féminicides. Alors, oui, je me félicite des avancées du Grenelle des violences conjugales, mais il faut aller plus loin. J’attends une réaction encore plus forte de l’Etat.

Le gouvernement entend porter le nombre d’intervenants sociaux à 600 d’ici à 2025. C’est une bonne nouvelle ?

Oui, bien sûr. Les intervenants sociaux, c’est un très bon dispositif que le département de l’Essonne, comme ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Prévention-Sécurité E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club Prévention-Sécurité pendant 30 jours J’en profite