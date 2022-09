Feux de forêt : la France appelle à renforcer la mobilisation européenne

Sécurité civile

Publié le 08/09/2022 • Par Nathalie Perrier • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

La Commission européenne a tenu le 5 septembre à Bruxelles une réunion interministérielle sur la préparation et la réaction aux feux de forêt. Caroline Cayeux, ministre déléguée chargée des Collectivités, a porté à cette occasion les priorités de la France.

Face à l’ampleur des incendies qui ont touché la France cet été, Emmanuel Macron avait annoncé il y a quelques semaines des travaux pour réfléchir à l’avenir de la forêt et aux moyens de lutter contre les feux. Ils devraient se tenir courant octobre et s’accompagner de remerciements aux acteurs de terrain. En attendant, c’est à Bruxelles, lors d’une réunion interministérielle organisée le 5 septembre par la Commission européenne, que la ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales, Caroline Cayeux, a porté la voix des sapeurs-pompiers et réclamé une « meilleure mobilisation européenne ».

Après avoir souligné les moyens sans précédents déployés par les sapeurs-pompiers français, avec jusqu’à 10 0000 hommes engagés sur le terrain, la ministre a tenu à saluer « l’appui ...

