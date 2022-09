Webinaire - inscriptions ouvertes

Loi REEN : Territoires numériques responsables soyez prêts pour 2023

La loi Réduction de l'Empreinte Environnementale du Numérique (REEN) introduit l'obligation pour les communes et intercommunalités de plus de 50 000 habitants de se doter au 1er janvier 2025, d’une stratégie numérique responsable. Mais avec une première étape dès janvier 2023. Comment s'y prendre ? Participez à notre webinaire organisé avec Les Interconnectés et l’Institut du Numérique Responsable.

