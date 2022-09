Sécurité publique

Loi sécurité : 15 milliards et 8500 policiers en plus

Publié le 07/09/2022 • Par Nathalie Perrier • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

© Gérard Bottino - stock.adobe.com

Le projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur (Lopmi) a été présenté ce mercredi 7 septembre en conseil des ministres. Il prévoit des renforts humains et budgétaires inédits, à hauteur de 15 milliards d’euros et 8 500 postes créés sur le quinquennat.

