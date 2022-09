Accueil

Olivier Richefou : « Les incendies de l’été ont révélé des besoins humains et matériels »

Publié le 19/09/2022 • Par Hervé Jouanneau • dans : A la une, A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

CD Mayenne

Alors que le congrès annuel des sapeurs-pompiers s’ouvre le 21 septembre à Nancy, le président de la Conférence nationale des services d’incendie et de secours et président de la Mayenne, Olivier Richefou, revient sur les dramatiques feux de forêt de l’été et les enjeux qu’ils soulèvent pour les sapeurs-pompiers et les élus locaux.

