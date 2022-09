« L’évaluation des politiques publiques vient en rupture avec l’approche française très budgétaire »

Evaluation

Publié le 08/09/2022 • Par Cédric Néau • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Isabelle Duchefdelaville, présidente de la Société Française de l’évaluation (SFE) explique pourquoi la démarche de l’évaluation des politiques publiques doit s’imposer peu à peu dans les territoires d’un pays en retard par rapport à ses voisins.

En quoi les chantiers qui s’ouvrent en cette rentrée pour les collectivités peuvent impliquer les évaluateurs ?

L’été 2022 invite à revisiter la plupart des fondamentaux de l’action publique. Les nombreux chantiers que le gouvernement entend lancer rapidement sur le thème des finances locales, de la transition écologique et de ses multiples implications (l’organisation de la sobriété énergétique, la transformation de la politique agricole, l’évolution du modèle de la gestion des forêts, les nouveaux modes d’organisation de la santé … ) nécessitent pour être déployés de façon effective, la collaboration active des acteurs locaux, au premier rang desquels les collectivités territoriales. Des démarches d’évaluation seront donc indispensables en amont, sous forme d’études d’impact pour déterminer les résultats à attendre et convaincre les acteurs de s’engager dans les projets de transformation. Puis dans la phase de mise en œuvre pour piloter utilement les expérimentations, fixer des règles de comparaison et identifier les conditions de succès. Il s’agit là d’une mutation majeure, en rupture avec les pratiques antérieures de la décision publique en France trop marquées par la seule pratique du bilan ex post- lorsqu’il existe- et par une approche très budgétaire, quand d’autres démocraties appuient leurs modes de décision sur l’apport d’études d’impact préalables de qualité. Il nous manque des pratiques de l’action publique adossées à des données robustes, élaborées en concertation avec les acteurs impliqués et débouchant sur des constats partagés.

On peut espérer qu’à très court terme l’évaluation des politiques publiques et ses outils soient utilisés pour orienter l’action publique et faire évoluer ses modes d’intervention. Faute de conviction partagée, il est fort à parier que les réformes resteront lettre morte. C’est une occasion unique de donner à l’évaluation des politiques publiques toute sa place dans le cycle de décision et de réinventer l’action publique. Ne la manquons pas !

D’autre part, les ambitions nouvelles des juridictions financières qui se fixent un objectif de consacrer en 2025 20% de ses travaux à des travaux d’évaluation (contre 5 % aujourd’hui) constituent un élément de contexte nouveau et une opportunité pour les Chambres régionales des comptes de développer l’évaluation à l’échelle des régions, des départements et des métropoles. Reconnue dans le cadre de la loi 3DS, la réforme ne peut qu’être positivement accueillie. Sa mise en œuvre effective soulève de nombreuses questions sur les formes concrètes d’exercice de cette compétence. Nous en saurons davantage grâce aux interventions de Pierre Moscovici, Président de la Cour des Comptes et du président de la CRC des Hauts de France lors des journées Françaises de l’Evaluation qui se tiendront à Lille les 17 et 18 novembre prochains.

Pourquoi la Société française de l’évaluation cherche à sensibiliser les territoires aux démarches de l’évaluation ?

La SFE est depuis longtemps convaincue que l’évaluation à l’échelon local représente une forte dynamique mais que celle-ci reste sous-estimée car les travaux d’évaluation des collectivités territoriales en particulier ne sont que trop peu publiés et connus. C’est d’autant plus regrettable que ces travaux connaissent le plus souvent des mises en œuvre à la fois concrètes et rapides, point sur lequel ils se distinguent de nombreuses études de grande qualité menées par des institutions nationales, dont la traduction et l’utilisation restent limitée. Les journées françaises de l’évaluation sont ainsi l’occasion de mettre en valeur les innovations réalisées à l’échelle d’un territoire, comme celui des Hauts-de-France, à l’initiative des acteurs locaux (Métropole de Lille, Région département..) qui viendront présenter leur démarche. D’autres expériences seront également mises à l’honneur comme l’expérimentation Zéro Chômeur de Longue Durée menée dans plusieurs départements, les évaluations locales du programme « Action cœur de ville », la mesure de l’impact des tiers-lieux dans les territoires ou encore l’accompagnement des innovations sociales dans les zones rurales. Autant de retours d’expériences qui témoignent d’un élan pour les démarches concrètes et partagées d’évaluation de la part des élus, des agents, des acteurs économiques et des habitants.

Plus largement, la SFE a mis en place en 2021 un groupe de travail dédié à l’évaluation dans les territoires, fondé sur des échanges entre pairs et un partage des enjeux, des difficultés et des succès rencontrés. Elle a fait le choix de s’appuyer sur le témoignage d’élus et des équipes locales pour évoquer ce qu’ils ont retiré des expériences concrètes d’évaluation de leurs politiques publiques.

Parallèlement, la SFE engage des expérimentations, à l’initiative de collectivités intéressées, pour identifier sur des sujets d’intérêt commun les besoins d’évaluation et les ressources disponibles et organiser la mise en relation des nombreux acteurs déjà présents à l’échelon local mais qui se connaissent peu. La région PACA a été la première à souhaiter s’engager avec l’appui de la SFE dans une démarche d’expérimentation structurée visant à faire vivre un réseau d’évaluation sur son territoire. D’autres collectivités impliquant des échelles plus modestes ont déjà manifesté leur intérêt.

Comment faire évoluer les mentalités d’un pays encore en retard sur cette notion d’évaluation des politiques publiques et développer les pratiques ?

La complexité et l’imbrication des acteurs d’une même politique constituent un facteur d’opacité alors même que les politiques partagées (auxquelles l’IGA a consacré un rapport remarqué en 2020) tendent à devenir un mode très général de l’action publique. C’est donc à l’évaluation des politiques partagées, aujourd’hui reconnu comme « l’angle mort » de l’évaluation des politiques publiques en France, que devraient se concentrer en priorité les travaux des années à venir.

L’hybridation des outils et des méthodes d’évaluation est sans doute l’autre grand volet à développer en associant praticiens et chercheurs, pour nourrir les expériences menées par de grands acteurs, en France et à l’international. Cette piste se révèle déjà féconde à l’image d’un partenariat de recherche-action réalisé entre l’Agence Française du Développement, des évaluateurs et des designers qui a permis de dresser, en partant des usages concrets de ceux qui commanditent des évaluations – praticiens ou décideurs, une carte des usages des évaluations d’impact qui fournit des repères de choix parmi les multiples approches méthodologiques possibles.

Renouer et développer les liens historiques que la SFE entretient entre les évaluateurs et le monde académique s’inscrit naturellement dans cette perspective. C’est la raison pour laquelle elle a créée, avec le réseau des jeunes évaluateurs, le prix de la SFE du meilleur mémoire de master en évaluation remis par un jury présidé par Anne Revillard, directrice du Laboratoire Interdisciplinaire d’Evaluation des Politiques Publiques de Sciences Po. La première édition a rencontré un vif succès et les lauréats de la deuxième édition seront dévoilés lors des Journées de Lille. C’est pour la SFE un vecteur important de constitution d’une communauté évaluative vivante.