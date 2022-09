Innovation dans la forme scolaire : deux collectivités lauréates de l’appel à manifestation d’intérêt

Innovation

Publié le 07/09/2022 • Par Valérie Brunet • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France

La ville de Roubaix et le conseil départemental du Calvados figurent parmi les sept candidats retenus lors de la première vague de l'Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) « innovation dans la forme scolaire ». Objectifs recherchés : faire émerger l'établissement scolaire de demain et faciliter la transformation.

« La forme scolaire, c’est le mode d’organisation permettant de meilleurs apprentissages » annonce Dalila Cherigui, adjointe au maire de Roubaix en charge de l’éducation. L’AMI « innovation dans la forme scolaire » est géré par la Banque des territoires, pour le compte de l’État. Il s’inscrit dans le cadre de France 2030. Il vise à favoriser la transformation de l’enseignement scolaire en promouvant l’innovation et des nouvelles formes d’organisation et de gestion. Il finance des expérimentations de nouveaux environnements d’apprentissage. Autre enjeu soulevé par le dispositif : créer un réseau national d’acteurs engagés dans une démarche expérimentale. Le comité de pilotage interministériel de France 2030 dédié à l’éducation s’est réunit le 28 juin dernier. Il a retenu sept lauréats dont deux collectivités.

Des modalités d’organisation scolaire repensées

La ville de Roubaix entend réinventer la forme scolaire pour la réussite de tous les enfants. Le projet, porté par la ville, est copiloté par la direction des services départementaux de l’Éducation nationale en partenariat avec le centre inter-universitaire de recherche en éducation de Lille. La municipalité souhaite changer les formes d’apprentissage en prenant exemple sur les rythmes empruntés au modèle scandinave, avec, des apprentissages le matin et des activités sportives et artistiques l’après-midi.

Au conseil départemental du Calvados, le projet lauréat s’élève à six millions d’euros. Il est subventionné à 50 % par la Banque des territoires. Il propose de démontrer qu’il est possible de faire évoluer les pratiques et espaces d’apprentissages avec et sans restructuration des bâtiments, en engageant des aménagements partiels. Cinq collèges, dont quatre en réhabilitation, seront pilotes. Ils travailleront autour de cinq axes de réflexions : l’évolution des espaces pédagogiques, l’adaptation des espaces de vie de l’élève et de collaboration entre enseignants, l’inclusion, l’ouverture de l’établissement scolaire sur la cité et aux parents.

Trente autres collèges disposeront d’une salle de classe dédiée à la réflexion, à la formation, à la mise en pratique expérimentale. En fonction des problématiques identifiées dans chaque établissement, la collectivité accompagnera.

Des nouvelles formes de collaboration

Nadia Mahcer, adjointe au directeur général adjoint, chargée de l’éducation, de la culture et de la jeunesse au conseil départemental du Calvados, croit en la dynamique de réseau : « Pour avancer sur la transformation des méthodes scolaires, il faut accompagner les enseignants et travailler en réseau ». La collectivité co-construit le projet avec les chefs d’établissement, les enseignants. L’Académie de Normandie pilotera les transformations pédagogiques via l’accompagnement au changement et la formation des personnels.

La direction territoriale Canopé Normandie contribuera à l’accompagnement et à la formation des personnels ainsi qu’à la conception et réalisation de ressources numériques en réalité virtuelle. L’institut français de l’éducation interviendra sur la formation de formateurs aux nouveaux espaces d’apprentissage, sur l’animation du réseau et l’appui à la médiation scientifique. Le centre interdisciplinaire de recherche normand en éducation et formation focalisera son attention sur le volet recherche. Du côté de Roubaix, améliorer le climat scolaire est un des enjeux du projet municipal. « L’idée est de faire intervenir dans les écoles une équipe socio-éducative pluridisciplinaire comme des éducateurs, des orthophonistes libéraux sur des besoins identifiés » indique Dalila Cherigui.

Un développement de compétences

À Roubaix, c’est douze classes passerelles, 49 écoles publiques dont seulement trois ne sont pas classées en REP +. Le projet roubaisien va bénéficier d’une subvention de 3,2 millions d’euros sur cinq ans. Il entend favoriser la scolarisation des enfants de moins de trois ans pour permettre le développement du langage, de l’autonomie et de la parentalité. De nouveaux espaces et de nouveaux postes pourront être créés et des ateliers de parentalité envisagés. Pour améliorer le climat scolaire, la ville envisage également de développer les compétences psycho-sociales chez les enfants.