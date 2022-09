L’activité papetière sauvée grâce à la ténacité de la métropole

Développement économique

Face au risque de voir l’activité papetière du site Chapelle Darblay disparaître, la métropole Rouen Normandie a exercé son droit de préemption sur un site industriel. Ne souhaitant pas céder le site à un concurrent, son propriétaire finlandais, UPM, avait privilégié un projet industriel centré sur la production d’hydrogène.

C’est très officiellement que le 11 mai, Nicolas Mayer-Rossignol, le président de la métropole Rouen Normandie et maire de la ville-centre, a remis les clés de l’usine Chapelle Darblay au représentant de Veolia, Jean-François Nogrette­. Un acte symbolique qui marque une étape décisive dans l’histoire de cette papeterie ayant fermé ses portes en 2019 par choix de son propriétaire finlandais, le groupe UPM. L’industriel se contentait depuis d’assurer la maintenance du site, situé sur la commune de Grand-Couronne, en attendant un éventuel repreneur.

Sur deux fronts en parallèle

UPM pensait probablement avoir abattu sa dernière carte en annonçant, le 15 octobre 2021, être entré en négociations exclusives avec un consortium qui projetait d’installer une unité de production d’hydrogène et un centre de tri de papier. Scénario contesté par les syndicats et les représentants du personnel, ainsi que par la métropole. Cette dernière a, dès lors, mis en œuvre une stratégie qui a débouché le, 11 mai, sur la reprise du site et sa revente le jour même au groupe Veolia.

Nicolas Mayer-Rossignol ne se prive pas, depuis, de le répéter : « C’est unique en France, par la méthode, les outils employés et la volonté politique ! » Dans les faits, l’interco a agi sur deux fronts en parallèle en faisant jouer son droit de préemption pour acquérir les 33 hectares du foncier tout en réalisant l’achat de l’outil industriel, soit les lignes de production de la papeterie et une centrale biomasse. Le tout pour un montant total de 9,6 millions d’euros TTC.

Dans cette opération, la métropole devait aussi s’assurer des intentions de Veolia, acheteur désigné dont le projet, associé au groupe canadien Fibre­ excellence, prévoit la relance de l’activité de recyclage de papier pour produire du PPO (papier pour ondulé). Un marché plus porteur que celui du papier journal qui fit les grandes heures de Chapelle Darblay.

Du temps à gagner

« La décision de préempter a été prise dès le début du dossier, assure Guillaume Plançon, responsable “action et innovation économiques” de l’interco. Nous avions déjà accompagné des repreneurs potentiels pour des projets qui s’étaient soldés par des échecs et avions eu le temps de mûrir notre réflexion. » Très vite, la solution qui se dégage prévoit la préemption des murs et l’acquisition, auprès d’UPM, des lignes de production ainsi que de la chaudière biomasse. « C’était d’ailleurs une condition suspensive », note François­ ­Lair, chargé de l’unité « appui aux entreprises en développement, grands comptes et projets structurants » (lire aussi p. 49).

Les 16 et 17 novembre 2021, UPM fait parvenir trois déclarations d’intention d’aliéner en mairie de Grand-Couronne et de Petit-Couronne, commune limitrophe­ concernée par l’emprise foncière. Des actes qui ouvrent un délai d’inter­vention de deux mois pour la métropole, que celle-ci parvient à prolonger « en demandant des pièces complémentaires auprès d’UPM », explique ­Guillaume ­Plançon. Ce délai s’avère utile pour mener en parallèle les discussions avec le repreneur qui, de son côté, ne pouvait avoir aucun contact avec le vendeur. Une période intense de négociations s’engage. « Le plus gros de la transaction concerne l’obtention auprès de Veolia d’un courrier d’engagement à travers un montage impliquant d’autres partenaires comme l’Etat et ses services en région », se souvient François­ Lair.

Prise de risque

Après l’annonce, le 31 janvier, en conseil communautaire de la décision d’exercer à compter du 11 février le droit de préemption, restait à finaliser la reprise des outillages. « Pour sécuriser le périmètre de cette préemption, nous devions à la fois nous assurer que les machines étaient bien sûr place et valider les intentions de l’acquéreur », détaille Guillaume Plançon.

Avec un dernier écueil : la question du transfert de l’arrêté d’exploitation. « En qualité d’acheteur, nous n’avions pas compétence pour porter ce projet en exploitation et Veolia devait donc faire une demande auprès de la Dreal [*] sans en informer le vendeur ! S’il n’y avait pas eu de demande de transfert, UPM aurait dû déclarer une cessation d’activité au moment de la vente, qui aurait entraîné sa responsabilité en matière de dépollution, notamment. »

Au final, « la question pour la métropole était celle du niveau d’acceptation de la prise de risque », pointe ­Guillaume ­Plançon. Et avec la vente du 11 mai, « les craintes de recours potentiels contre l’exercice du droit de préemption et la délibération sur l’acquisition des équipements se sont éteintes », rappelle François Lair.

« Nous avons eu recours aux outils juridiques à notre disposition » François Lair, chargé de l’unité « appui aux entreprises en développement, grands comptes et projets structurants » « Etait-ce le rôle de la métropole d’intervenir ? Clairement, oui ! Ce qui a motivé le recours au droit de préemption, c’est bien la question de l’utilité de la poursuite de l’activité sur le site dans un esprit d’économie circulaire. Au niveau de la méthode, nous avons eu recours aux outils juridiques que nous avions à notre disposition.

Il s’agit, pour nous, d’une expérience unique car lorsque l’on exerce le droit de préemption, on le fait en général pour des biens immobiliers, pas pour des sites industriels. En l’espèce, il a fallu assurer en parallèle la préemption des murs et l’acquisition des équipements. C’est un dossier passionnant grâce auquel nous avons beaucoup appris en travaillant en commun avec différents services de la métropole. Désormais, nous entamons une autre phase plus classique d’accompagnement du repreneur. »

