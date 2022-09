Associations, commerces, fêtes… une plateforme connecte à la vie locale

Communication

La plateforme internet Wiker permet à chaque commune de connecter une communauté d’utilisateurs à l’offre locale (manifestations, services, etc.). Elle constitue une opportunité pour consommer, sortir et s’investir près de chez soi, et dynamiser la vie locale. Elle est payante pour les commerçants.

Plus de 200 communes en Loire-­Atlantique, Ille-et-­Vilaine et ­Morbihan ont choisi ­­Wiker, « un réseau local qui connecte ceux qui bougent et ceux qui veulent bouger », selon les termes de l’entreprise. « Début 2021, 14 700 associations et commerces étaient référencés, avec une proportion respective de deux tiers et d’un tiers, pour 18 000 utilisateurs inscrits », précise ­Dylan ­Deshayes, son fondateur.

Tout est parti d’une observation : « Ingénieur en informatique originaire de ­Donges, en Loire-Atlantique, j’ai constaté que mes voisins assuraient qu’il ne se passait rien dans la commune. En fait, si, mais les informations étaient disséminées sur une centaine de sites de structures différentes. » Créé en 2016, ­Wiker rassemble au même endroit les informations concernant les commerces, entreprises et associations d’une commune.

Un réseau d’ambassadeurs

Mais un site communal ne peut-il pas aussi intégrer tous ses commerçants et associations ? « ­Wiker est une plateforme collaborative et un espace neutre qui permet à tous de s’y inscrire alors que des entreprises rechigneraient à aller sur le site de la mairie », pointe Dylan ­Deshayes. En outre, si un internaute cherche sans succès un type précis de commerce dans sa commune, il pourra pousser ses investigations au-delà de ce périmètre sur la plateforme. En plus de ses cinq salariés, ­Wiker possède un réseau de dix-huit ambassadeurs. Si tous les utilisateurs peuvent publier l’annonce d’une réunion, d’un évènement festif ou du déménagement d’un commerçant, à l’ambassadeur de modérer ce contenu : il le valide et le complète.

De 5 à 360 euros pour les communes

Et le modèle économique ? L’abonnement est gratuit pour les associations tandis que les commerces s’acquittent de 360 euros par an pour obtenir davantage qu’une simple page présentant leur activité et ainsi annoncer des actualités, des évènements et des promotions… ­Wiker est une solution pour les commerçants des petites communes, les plus grosses ayant souvent opté pour des sites collectifs de commerçants avec achats en ligne.

Les communes peuvent créer gratuitement les pages de leurs associations et commerçants sur le site. Pour un ­abonnement de 5 à 360 euros par mois, une douzaine d’entre elles fait faire ce travail à un ambassadeur ­Wiker et bénéficie de services supplémentaires : mises à jour, formations collectives pour leurs associations, statistiques et pages « services publics » (CCAS, crèche…). De l’autre côté, « les ambassadeurs sont rémunérés chacun entre 300 et 400 euros par mois sur le chiffre d’­affaires de la plateforme », indique Dylan Deshayes. ­Wiker récompense aussi les simples contributeurs par des cadeaux locaux. l

