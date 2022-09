Déserts médicaux : « il y a une multitude d’initiatives qui ne sont pas évaluées »

Santé publique

Publié le 07/09/2022 • Par Géraldine Langlois • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

La tension sur l'offre de soin de ville concerne tous les territoires mais certains plus que d'autres. Guillaume Chevillard, géographe et chercheur à l'Institut de recherche et documentation en économies de la santé (Irdes), étudie ces différences. A part la présence d'une maison de santé, souligne-t-il, l'efficacité des autres mesures prises par les élus locaux pour attirer des médecins, n'ont pas été évaluées.

Quel lien peut-on établir selon vous entre l’attractivité d’un territoire et l’offre de soin ?

Nous n’établissons pas de lien de cause à effet mais observons plutôt des corrélations. Dans notre typologie de territoires de vie selon trois dimensions – l’offre de soins, les caractéristiques de la population et les caractéristiques du territoire – deux types de territoires sous-dotés apparaissent. Cela concerne d’une part les espaces périurbains, la seconde couronne des villes. Ils sont attractifs pour la population – 20% de la population y vit – du fait de la proximité des villes et les installations de médecins y sont plus favorables que dans d’autres territoires. Mais dans le contexte d’une baisse du nombre de médecins, il y a un décalage, l’offre de soins n’arrive pas à suivre.

Le deuxième type de territoire se situe dans les marges rurales, plus éloignées des villes et plutôt au centre de la France. Il représente environ 15% de la population. La population, peu dense, y est vieillissante. Ces territoires sont peu attractifs sur le plan démographique et migratoire et l’offre médicale y est la moins favorable depuis 10 ans. On n’établit pas de lien causal, mais on observe ces dynamiques. On constate aussi que ces territoires sont très différents et on peut donc imaginer que les mesures à appliquer ne peuvent pas être identiques.

Quelles sont les caractéristiques qui rendent un territoire plus attractif qu’un autre aux yeux des médecins libéraux ?

Les dispositifs fiscaux nationaux pour attirer les médecins sont les mêmes pour tous tous les territoires les moins attractifs. A côté de ces incitations, trois critères jouent plus que d’autres. Il s’agit des attaches familiales, de la présence ou de la possibilité de travailler dans un cabinet de groupe, comme une MSP (maison de santé pluridisciplinaire), et la présence de services ou d’aménités.

La corrélation entre l’évolution du nombre de lits hospitaliers sur un territoire et l’évolution de l’offre médicale n’a pas été établie, voire pas étudiée, à ma connaissance. Les petites villes sont les plus touchées par la baisse du nombre de lits mais ce ne sont pas forcément les moins attractives pour les médecins… Ce qui est délicat aujourd’hui, c’est que la raréfaction de l’offre de médecine générale, qui va durer 10 ans, concerne désormais tous les territoires, avec une intensité plus forte dans les marges rurales.

Vous évoquez le rôle important que joue l’existence d’une MSP sur un territoire pour attire les médecins. Quels sont ses effets ?

C’est un facteur d’attractivité pour les médecins, y compris dans les marges rurales. Entre les zones rurales avec et sans MSP, on a observé un effet positif assez fort de la présence d’une maison de santé sur l’offre de soins. Cela s’explique surtout par l’arrivée de jeunes médecins mais aussi, en creux, par le fait que les médecins qui ont l’âge de la retraite ne partent pas plus qu’ailleurs.

Mais ce n’est pas parce qu’on fait une MSP qu’on va la remplir. C’est un projet qui se travaille avec les professionnels de santé. De plus, on ne sait pas si les jeunes médecins qui s’installent restent, on n’a pas suffisamment de recul. Historiquement, les généralistes libéraux bougent peu. On formule donc l’hypothèse que leurs installations sont structurantes mais la pérennité de ces installations nécessiterait d’être étudiée. Dans certains territoires, le départ à la retraite de médecins entraîne sur ceux qui restent une augmentation d’activité qui conduit certains à dévisser leur plaque.

Les élus ont-ils d’autres leviers à leur disposition ?

Nous ne disposons pas d’évaluation des effets d’autres dispositifs. Le salariat par le conseil départemental de Saône-et-Loire de médecins dans ses centres de santé fonctionne peut-être à l’échelle du département : il faudra l’évaluer. Aussi, ces médecins salariés voient moins de patients qu’un libéral et il faut se demander quel effet cela a sur les départements voisins et leur attractivité. Beaucoup de départements envisagent de salarier des médecins mais cela ne peut pas fonctionner sur la France entière.

Il existe une multitude d’autres initiatives qui n’ont pas été évaluées. On ne sait pas par exemple combien d’étudiants bénéficient des bourses de collectivités, combien d’étudiants bénéficiaires s’installent une fois diplômés sur le territoire et combien y restent. Idem pour les aides à l’installation comme le prêt de locaux, l’accueil d’étudiants en médecine en stage… Dans l’urgence, des élus ont déjà expérimenté un levier de court terme : le recrutement de médecins formés à l’étranger. Leur maintien ou pas dans le territoire n’a pas non plus été évalué. Et cela pose la question de la raréfaction de l’offre de soin dans leurs pays d’origine.