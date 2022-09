Accueil

Aménagement du territoire

Le dossier du ZAN remis sur l’établi

Publié le 07/09/2022 • Par Delphine Gerbeau • dans : France

©Maksym Yemelyanov - stock.adobe.com

Lors des rencontres des 1er et 2 septembre entre les associations d'élus locaux et les ministres Christophe Bechu et Caroline Cayeux, le sujet des décrets d'application du Zéro artificialisation nette a été remis sur la table. Des discussions sont d'ores et déjà rouvertes.

