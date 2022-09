Accueil

Droit des collectivités

Droit des collectivités Actu juridique

Actu juridique Gouvernement et élus locaux réconciliés sur le sujet des « dark stores »

Aménagement du territoire

Gouvernement et élus locaux réconciliés sur le sujet des « dark stores »

Publié le 06/09/2022 • Par Alexandre Léchenet Brigitte Menguy • dans : Actu juridique, France

Creative Commons

Amorcée début juillet, la concertation avec les élus locaux sur une future réglementation des "dark stores" et des "dark kitchens" a enfin trouvé une issue positive. Réunis ce mardi 6 septembre par les ministres du Commerce et de la Ville, les élus locaux ont su faire entendre leur voix contre les projets de décret et d’arrêté gouvernementaux.