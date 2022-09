« Collectivités, agissons contre la précarité énergétique ! »

Transition énergétique

Publié le 22/09/2022 • Par Auteur associé • dans : Opinions

La crise énergétique actuelle et l'inflation exacerbent la précarité énergétique, qui frappe désormais 12 millions de personnes. Pour répondre à cet enjeu, une vingtaine d'élus locaux appellent à rejoindre le programme Slime, animé par le Cler-Réseau pour la transition énergétique.

Depuis 2020, la crise économique et sanitaire du Covid-19, couplée à la hausse des prix de l’énergie, ont exacerbé la précarité énergétique. En 2022, dans le contexte de tensions géopolitiques et de guerre en Ukraine, cette crise sanitaire fait place à une crise énergétique et sociale majeure. Une situation inédite, d’ampleur jamais égalée, qui touche de plein fouet tous les les Françaises et les Français et plus encore les 12 millions de personnes en situation de précarité énergétique.

Faisons face à nos responsabilités

Face à la hausse des prix de l’énergie, des ménages de plus en plus nombreux renoncent ainsi à payer leurs factures ou préfèrent se priver de chauffage pour en limiter le coût. Cette réalité quotidienne des plus modestes est intolérable. Nous, collectivités territoriales, garantes des politiques sociales, et particulièrement les Départements, chefs de file de la lutte contre la précarité énergétique, avons pour responsabilité de les protéger et de les aider à sortir de cette impasse. Notre mission : organiser la prévention, afin que ce chiffre inacceptable de 12 millions cesse enfin d’augmenter, en accélérant le repérage des ménages concernés. Mais aussi mettre en place des dispositifs efficaces, en pilotant tous les acteurs de l’action sociale et de la rénovation de l’habitat, et en proposant des accompagnements adaptés à la situation de chacun.

Le Slime : une solution pour agir

Des solutions à notre portée existent. C’est le cas du programme Slime, piloté depuis 2013 par le CLER-Réseau pour la transition énergétique. Le Slime est un dispositif d’ingénierie territoriale reposant sur une méthodologie, des outils, des financements et un accompagnement, afin de mettre en place sur chaque territoire, en fonction de ses spécificités, une politique ambitieuse de lutte contre la précarité énergétique. Le principe : coordonner la détection des ménages, réaliser un diagnostic sociotechnique à leur domicile, puis les orienter vers les dispositifs et les acteurs adaptés, avec un accompagnement renforcé pour les ménages les plus fragiles. En centralisant le repérage des ménages, le programme facilite ainsi la mobilisation de tous les acteurs du territoire et la recherche de solutions adaptées aux réalités de terrain.

Rejoignez le programme !

Aujourd’hui, 40 collectivités territoriales sont déjà engagées dans le programme et accompagnent plus de 12 000 ménages chaque année. Parce que l’urgence d’agir n’a jamais été aussi forte, nous appelons l’ensemble des collectivités – EPCI, métropoles, Départements et Régions – à rejoindre le programme Slime. La précarité énergétique n’est pas une fatalité. À nous, collectivités territoriales, de relever le défi d’une justice sociale et d’un habitat digne pour tous et pour toutes.

Liste des signataires de cette tribune :