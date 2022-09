« La recherche peut être un moyen d’être plus résilient face au changement climatique » – Gilles Pinay

Climat

Gilles Pinay, directeur adjoint scientifique de l’Institut écologie et environnement au CNRS, décrypte la manière dont le dialogue s’est, au fil du temps, noué entre l’organisme de recherche et les collectivités.

Chiffres-clés 2020 : Directeur adjoint scientifique de l’Institut écologie et environnement du CNRS. 2008 : Médaille d’argent du CNRS. 2002 : Directeur du département « fonctionnement des écosystèmes » au Centre d’écologie fonctionnelle et évolutive de Montpellier. 1988 : Intègre le CNRS au Centre d’écologie des ressources renouvelables à Toulouse.

Quel type d’échanges avez-vous avec les collectivités ?

Le CNRS collabore de diverses façons avec les collectivités, notamment au sujet de la qualité de l’air et de l’eau, de la biodiversité et du changement climatique. L’Institut écologie et environnement, en particulier, a monté, il y a une vingtaine d’années, un système d’observation sur le long terme, que l’on appelle des « zones ateliers ». Nous en avons quatorze en métropole et outre-mer.

A Rennes, par exemple, ce travail d’observation nous a conduits à travailler, avec la ville, sur les îlots de chaleur. L’un des enjeux est d’en modéliser l’évolution future pour aider les collectivités, dans un contexte de changement climatique, à trouver des moyens de s’adapter – en restaurant des zones vertes, en travaillant sur les matériaux qui limitent la diffusion de la chaleur, etc.

Quel intérêt en retirent les chercheurs qui, au CNRS, sont plutôt sur de la recherche fondamentale ?

Cela nous permet de nous déployer sur des sites auxquels nous n’aurions pas accès. Mettre des capteurs en ville, par exemple, demande des autorisations que nous n’obtiendrions sûrement pas si nous procédions à une demande « hors sol ».

Il est vrai que la biodiversité des trottoirs ne fait pas rêver. Les chercheurs préfèrent a priori travailler sur la barrière de corail. Mais il s’est opéré un changement du côté des scientifiques. Parallèlement, les acteurs locaux se sont rendu compte que la recherche peut être un moyen d’être plus résilient face au changement climatique. Il y a eu, en quelque sorte, une double convergence.

Comment se passe le dialogue avec les collectivités ? Une forme de gouvernance locale s’est-elle instaurée ?

Aujourd’hui, dans beaucoup de régions, des Grec , sorte de Giec , ont été constitués, dont le but est d’obtenir une vision régionale du changement climatique. C’est le cas en Aquitaine et en ­Bretagne. Dans ce cadre, nous sommes fortement sollicités, parce que cela demande, notamment, de développer toute une méthodo­logie pour avoir une vision à la maille d’une ville, par exemple.

Par ailleurs, des « interfaces » se développent de plus en plus. C’est le cas en Bretagne, où le ­ Creseb a été mis en place par la région. Ce sont des espaces de discussion entre les parties prenantes, les élus et les chercheurs qui nous permettent de coconstruire des questions de recherche. Parce que nous ne sommes pas là pour faire de la prestation de service. Nous sommes là pour traiter des questions pour lesquelles il n’existe pas de réponse clé en main.

