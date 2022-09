Décentralisation

Ancien député et directeur de l’observatoire de la vie politique de la Fondation Jean-­Jaurès, Emeric ­Bréhier analyse les rapports entre la Macronie et la nouvelle Assemblée nationale.

Il connaît le système politique local de l’intérieur. Ancien collaborateur d’élus socialistes de la région capitale, Emeric ­Bréhier a été adjoint au maire de ­Chelles, en Seine-et-­Marne, puis ­député à partir de 2012. Un cursus honorum qu’il a interrompu en 2017. L’habitué de la Rue de Solférino a fait une croix sur ses mandats pour mieux revenir à ses premières amours : la science politique. Une matière que cet ex-thésard du constitutionnaliste ­Pierre Avril enseigne à l’institut d’études politiques de Bordeaux. ­Emeric ­Bréhier dirige également l’observatoire de la vie politique de la Fondation Jean-­Jaurès. Il y analyse les derniers soubresauts de la carte électorale. Il a aussi coécrit avec le juriste ­Vincent ­Aubelle et l’ancien maire de ­Chelles Jean-Paul ­Planchou un essai pour « refonder la République décentralisée » (1). Un « manuel de survie démocratique » après l’abstention monstre enregistrée lors des municipales hors norme de 2020.

Au menu de l’ex-élu de Seine-et-Marne et de ses acolytes : des fusions de communes dans des ensembles de plus de 5 000 habitants et la ­constitution de grandes intercos épousant les contours des pôles métropolitains ou d’équilibre territorial et rural. En attendant cette hypothétique réforme, ­Emeric ­Bréhier met en lumière les ­conséquences, pour les collectivités locales, du paysage politique issu de la présidentielle et des législatives de 2020. Une architecture qui s’est traduite, dès le mois de juillet, par des amendements favorables aux conseils départementaux, cet échelon obtenant des fonds nouveaux pour ­compenser la hausse du RSA.

Dans quelle mesure l’absence de majorité absolue à l’Assemblée nationale favorise-t-elle la cause des collectivités ?

Les élus locaux vont peser durant cette mandature car les macronistes ne forment plus un groupe uniforme et majoritaire comme durant la précédente mandature. Ils doivent composer avec de nouvelles composantes dans leur propre camp, en ­particulier le parti d’­Edouard ­Philippe, Horizons, qui, avec des anciens maires, tel ­Laurent Marcangeli, à ­Ajaccio, s’affirme sur les questions locales. Pour obtenir ou neutraliser certains votes, il leur faut aussi faire avec Les ­Républicains, un groupe à l’intérieur duquel des personnalités, comme Annie­ ­Genevard­, l’ancienne maire de ­Morteau, attachent une grande importance aux collectivités. L’­exécutif va, enfin, chercher à ne pas se mettre à dos la chambre des élus locaux, le Sénat. Ce ne sera pas chose facile.

La fracture entre le pouvoir central et les élus locaux est forte depuis les premières mesures de restriction budgétaire impulsées par ­Nicolas ­Sarkozy à la fin de son mandat et poursuivies par ­François ­Hollande. ­Emmanuel ­Macron, qui a hérité de cette situation, ne dispose toujours pas de relais puissants dans les collectivités. Il a même perdu des forces avec le départ de ­Roland ­Ries à ­Strasbourg ou la défaite de ­Gérard ­Collomb à Lyon. Il a beau donner du poids dans son gouvernement à un président de département aussi enraciné que ­Sébastien ­Lecornu, il n’a toujours pas de point d’appui dans les associations d’élus présidées par le PS, l’UDI ou LR. Ses rares soutiens, comme ­Renaud Muselier, ont eu une vie politique avant son élection et essaieront d’en avoir une après…

A-t-on déjà vu une telle fracture entre les pouvoirs central et local ?

Elle n’est pas nouvelle. Cette dichotomie est consubstantielle, depuis 1982, à la décentralisation, qui reconnaît la légitimité de mener des politiques publiques différentes, selon que l’on se trouve à ­Biarritz ou à ­Chelles. Les municipales de 2020 ont vu la victoire des partis d’opposition au président de la Républi­que : le PS et, surtout, LR, comme on l’avait déjà vu en 2008, avec les socialistes, et en 2014, avec Les Républicains. C’est un classique des scrutins intermédiaires.

La nouveauté est que les deux partis dominants aux élections locales pèsent moins de 7 % à eux deux dans la présidentielle. La déstructuration de la vie politique ne s’arrêtera pas là. Tout porte à croire que la ­Macronie ne survivra pas au fait qu’­Emmanuel ­Macron ne peut pas se représenter en 2027.

La montée en puissance de LFI dans les métropoles ne va-t-elle pas rebattre les cartes aux prochaines municipales, au détriment du Parti socialiste ?

On peut faire le pari que Jean-Luc ­Mélenchon, à rebours de ce qu’il a fait jusqu’à présent, va chercher à s’implanter. Mais c’est moins La France Insoumise ­qu’­Europe Ecologie – les Verts qui constitue une menace pour les maires socialistes de ­Nantes, ­Rennes ou ­Lille. Dans le cœur des métropoles, les Verts ont raflé des cantons historiquement socialistes depuis des décennies lors des départementales de 2021. L’ancien président du Nord, ­Patrick ­Kanner, a, par exemple, perdu à ­Lille. ­L’attractivité du PS s’est affaissée. Beaucoup d’électeurs peuvent avoir envie de changer de tête de gondole lors des municipales de 2026, même si, répétons-le, il est difficile d’y voir clair dans le paysage politique actuel.

Quel bilan tirez-vous de la réforme territoriale ?

Nous n’avons pas pu la mener aussi loin que nous le souhaitions, du fait des rivalités, au sein de la majorité d’alors entre les représentants des différents niveaux de collectivité, chacun défendant son bout de gras. La stabilité des exécutifs dans les grandes régions a cependant permis de mettre en place sans trop de heurts les rapprochements entre les anciennes entités, comme en ­Bourgogne – Franche-Comté et en Nouvelle-­Aquitaine. C’est aussi le cas en Occitanie, malgré la rivalité depuis cent cinquante ans entre les grandes villes de ­Montpellier et de ­Toulouse. Il n’y a que dans le Grand Est que les violons ne sont pas encore accordés…

La question de l’émiettement communal reste, elle, entière. Si l’on estime que les citoyens doivent choisir, à l’occasion des municipales, des élus capables de mener des politiques publiques fortes, on ne peut pas rester dans la situation actuelle. Il n’est plus possible, dans une commune de 500 habitants, d’assurer le service public dans le strict cadre communal… Il n’est pas interdit de tenir ce discours de vérité-là. L’élargissement des lieux de vie, de loisirs et de travail est tel que les ­Français s’identifient moins que par le passé à la commune qu’ils habitent. Sans compter la multiplication des déménagements dus aux séparations et à la vie professionnelle. L’attachement à la figure tutélaire du maire est beaucoup moins viscéral que par le passé.