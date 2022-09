Sécurité

David Lisnard préconise la suspension des allocations aux parents de délinquants

Publié le 06/09/2022 • Par Mathilde Elie • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Claude ALMODOVAR

Après l’agression d’une femme âgée de 89 ans lundi 29 août à Cannes par trois adolescents, le maire de la ville et président de l’Association des maires de France, David Lisnard, estime urgent de revoir la réponse pénale qu’il juge « obsolète ». Il dénonce plus largement une « crise civique » face à laquelle il est nécessaire de faire preuve de fermeté et de discipline.

Ma Gazette Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée Prévention de la délinquance