Un pas de plus dans la gestion écologique des espaces verts

Environnement

Publié le 09/09/2022 • Par Hélène Huteau • dans : Innovations et Territoires

La loi « Labbé » de 2014, interdisant les pesticides, a démocratisé de nombreuses techniques et modes de gestion alternatifs des espaces verts. Les directions des espaces verts, de l’urbanisme et de la voirie doivent œuvrer ensemble. Un important travail de sensibilisation des acteurs privés et particuliers reste à réaliser.

Après l’éradication progressive des pesticides de tous les espaces publics et privés, en vertu de la loi « Labbé » du 6 février 2014, y ­compris des cimetières et de la plupart des terrains sportifs, depuis ce 1er juillet, comment agir pour favoriser encore plus la biodiversité ? Le graal des espaces verts aujourd’hui est de faciliter la vie et de faire en sorte qu’elle se développe au fil des saisons avec le minimum de ressources, c’est-à-dire de réaliser une gestion écologique des jardins telle qu’elle est défendue par la démarche EcoJardin. Celle-ci est portée par Plante & cité et l’agence régionale de biodiversité d’Ile-de-France, qui faisait le point sur ses dix ans d’existence lors d’un colloque à Versailles, le 31 mai.

Une décennie de recul des professionnels montre qu’une telle gestion est possible partout : dans les parcs historiques, les squares de quartiers, les cimetières, les habitats collectifs sociaux, les abords de voies, les sites industriels et même les aéroports… Après avoir longtemps lutté contre la faune et la flore, Aéroports de Paris, repenti, a décroché le label « ­EcoJardin ». A ­Orly (Val-de-Marne), ADP déclare accueillir « des centaines d’oiseaux », que sa gestion différenciée – c’est-à-dire un entretien des espaces adapté selon leurs caractéristiques et leurs usages – permet d’attirer sur certaines zones.

L’ambition végétale des pôles urbains, exprimée lors des municipales, implique de travailler avec les services techniques et les urbanistes. Car l’accroissement de la végétation comme mode d’adaptation au changement climatique a des conséquences sur les réseaux et le foncier. Or ce travail de concert n’est « pas si courant », selon ­Cathy ­Biass-Morin, directrice des espaces verts de ­Versailles (84 800 hab., ­Yvelines) et vice-présidente de l’Association des ingénieurs territoriaux de ­France, chargée de la transition écologique.

Le cojardinage facilité

Cette coopération des services implique un portage politique clair. C’est le cas à Versailles, où le maire, ­François de ­Mazières, a pour fait d’armes notable d’avoir imposé un jardin au lieu d’un centre commercial et multiplexe à la gare de Versailles-chantiers. Il vient, en outre, de remplacer la gare routière par un bosquet à la sortie de celle de Versailles-­château-rive-gauche. A ­Rennes (220 500 hab.), « une commande publique claire » et continue facilite les relations de l’adjoint au maire chargé de la biodiversité, ­Didier ­Chapellon, avec les équipes d’urbanisme ou les élus de ­quartiers. « Dans tous les ­aménagements, les ­questions de ­gestion écologique sont intégrées. Cela n’empêche pas le grignotage », relève l’­élu, alors même que la thématique de la biodiversité est intégrée au plan local d’urbanisme.

Les continuités écologiques sont pourtant indispensables à la survie et au développement de la faune et constituent la première ­préoccupation de la nouvelle chargée de la biodiversité de Versailles, ­Mathilde ­Planchat-­Lévêque, selon qui, c’est « plus une question d’urbanisme que de jardinier ! » Les propriétaires privés ont aussi un rôle majeur à jouer dans les trames vertes et bleues ainsi que pour les brunes, qui visent à préserver la continuité écologique des sols. Or non seulement le modèle pavillonnaire est très compartimenté, mais il a tendance à s’artificialiser encore plus avec la densification et la volonté de certains propriétaires de supprimer les contraintes d’entretien. Le cojardinage, tel que pratiqué à ­Rezé (42 900 hab., Loire-­Atlantique), est l’une des solutions que les municipalités peuvent déployer. Ainsi, l’association ­Ecos met en relation habitants en manque de jardinage avec ceux qui ne peuvent plus entretenir leur jardin.

Une approche artistique basée sur l’existant

Rappelons que l’essentiel de la biodiversité se trouve dans les sols. Signe d’une prise de conscience des professionnels : les coupes d’aménagement de paysages représentent désormais aussi ce qui se passe sous la surface. A l’image de ce qu’a dessiné l’agence de paysagistes urbanistes ­Ter pour illustrer le parc des Docks, à Saint-Ouen-sur-Seine (50 700 hab., Seine-Saint-­Denis) ou le parc du Peuple de l’herbe, à ­Carrières-sous-Poissy (16 600 hab., ­Yvelines), destiné à accueillir les insectes et à observer l’avifaune. Riche en milieux humides, il a fait l’objet d’une ­intervention minimale afin de respecter les biotopes de la friche. Ce travail avec l’existant est une évolution majeure des métiers de jardinier et de paysagiste. « Le jardin écologique représente une nouvelle approche artistique, ni à l’anglaise, ni à la française », remarque ­Philippe ­Clergeau, professeur en écologie au Muséum national d’histoire naturelle… Plutôt, pourrait-on ajouter, à la Gilles Clément, paysagiste auteur des concepts de « jardin en mouvement », « jardin planétaire » et « tiers paysage », découlant de l’observation qu’un paysage naturel n’est jamais figé, que les espèces et les gènes doivent circuler.

S’il y a une évolution du regard et des pratiques des jardiniers, leur formation est un travail de longue haleine. Il leur faudrait connaître les interactions entre plantes et avec les insectes, alors qu’aux nouvelles recrues « il manque les bases de connaissance des fleurs, des plantes et des périodes de taille… » remarque une gestionnaire. « Nous sommes en phase sur les connaissances et compétences qui évoluent dans nos référentiels », se défend Marie-­France ­Dussion, inspectrice pédagogique dans l’enseignement agricole. L’appel à « bifurquer » de huit diplômés 2022 d’AgroParisTech, le 30 avril, dénonce au contraire une trop grande inertie des cursus sur les questions écologiques.

L’embauche d’écologues, un vrai plus

A la hauteur de leurs moyens, les municipalités tentent de combler les lacunes. Rennes enseigne à ses nouveaux jardiniers les grands enjeux des cycles du carbone et de l’eau au prisme de leur métier durant deux semaines. ­Versailles emploie des écojardiniers qui forment leurs équipes et en sont moteurs, notamment sur les inventaires, la gestion de l’eau et l’inté­gration des plantes spontanées. « Nous avons huit espèces d’orchidées locales dans les cimetières. Le regard du jardinier a complètement évolué », observe ­Cathy ­Biass-Morin. Elle recherche avant tout des esprits curieux et agiles qui apprendront sur le terrain et s’adapteront. L’­embauche d’écologues, dont le métier est d’analyser, de mesurer et de prévoir l’impact des activités humaines

sur l’environnement et la biodiversité, est un vrai plus à ­Versailles, Lyon, ­Rennes, Lille et ­Besançon.

Autre changement dans les métiers de jardinier et d’agent des espaces verts : savoir communiquer avec le public et être ambassadeur de la biodiversité et des pratiques la favorisant. Se faire labelliser offre un vrai support à cet égard, pour des démarches parfois difficiles à faire accepter aux citoyens, comme l’intégration des herbes folles, qui peuvent leur faire croire à un manque d’entretien. L’introduction d’herbivores est un facteur facilitant et crée du lien social. Ainsi, dans un quartier ­populaire de ­Bagnolet, depuis qu’elle nourrit les moutons, l’herbe est moins souillée, plus respectée. Au-delà des critères esthétiques, de propreté et de biodiversité, il s’agit aussi de mettre en avant la valeur ajoutée de la nature dans les aménagements, comme la gestion ­naturelle de l’eau. « Le but est que les citoyens fassent de même dans leur jardin », souligne ­Cathy ­Biass-Morin. La réglementation sur les espèces protégées et leurs habitats y reste souvent ignorée, avec la taille de haies au printemps ou en été, allant à l’encontre du nichage des oiseaux. Pour les mairies, le travail de sensibilisation à ce sujet reste largement à mener.

« Notre levier essentiel, nos 300 jardiniers » Didier Chapellon, adjoint à la maire de Rennes, chargé de la biodiversité « Nous pratiquons la gestion différenciée depuis les années 80. Nous avons 31 sites labellisés “EcoJardin”, représentatifs de la diversité de nos 1 300 sites gérés par la direction des jardins et de la biodiversité, de type groupe scolaire, crèche, cimetière, arbres d’alignement… Nous avons supprimé les pesticides dans les années 2000 et l’éclairage nocturne des parcs. Des balades urbaines organisées par la ville participent à la bonne acceptabilité de ces mesures par les habitants.

Nos 300 jardiniers sont notre levier essentiel en faveur de la biodiversité. Reste que 60 % du périmètre de la ville nous échappent : il faut sensibiliser ­universités, entreprises, particuliers… La charte de l’arbre, les distributions d’arbustes et de passes à hérissons ainsi que des communications sur l’intérêt des haies permettent d’impliquer les gens. »