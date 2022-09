Souveraineté numérique : le cloud hybride est-il concerné par le Cloud act ?

Numérique

Publié le 07/09/2022 • Par Alexandre Léchenet • dans : France

Les offres associant les serveurs d'entreprises françaises en France, aux services d'entreprises américaines comme Google ou Microsoft peuvent être utilisées par des collectivtés. Un cabinet d'avocats s'inquiète d'une trop faible protection des données des utilisateurs.

Peut-on faire confiance au « cloud de confiance » ? La nouvelle doctrine de l’Etat en matière d’hébergement ouvre la possibilité à des offres hybrides qui associent des logiciels américains et des serveurs installés et opérés en France. Elles sont au cœur de la stratégie « cloud de confiance » de l’Etat, qui encourage les collectivités à les adopter, parmi d’autres solutions.

Les offres hybrides apporteraient une garantie contre l’extraterritorialité, et notamment le Cloud Act américain qui prévoit que les données hébergées aux Etats-Unis soient accessibles aux autorités américaines. Un accès qui mettrait à mal la protection des données personnelles. Et par la même peut fragiliser la souveraineté numérique des collectivités qui utiliseraient ces services de cloud hybride.

Souveraineté

Un rapport de la firme d’avocats Greenberg Traurig LLP, commandé par le Centre national de cybersécurité néerlandais, vient écorner quelque peu ces promesses, et la souveraineté numérique des utilisateurs. « Pour qu’une entité européenne puisse complètement éviter d’être soumise au Cloud Act, elle devrait manipuler ses données avec des entités non-Américaines », notent les avocats dans le rapport, débusqué par la Tribune.

Or, les offres de cloud hybrides utilisent des services créés par des entreprises américaines, comme Bleu, construite par Orange et Cap Gemini avec les services de Microsoft ou de S3ns, qui associe Thalès et Google.

« La seule voie possible pour Bleu et S3ns, c’est de cloisonner l’offre de telle façon à ce qu’il y ait pas d’accès possible à une personne sous juridiction américaine, explique Olivier Iteanu, avocat spécialiste du droit du numérique, à la Tribune. Cela signifie qu’il ne peut pas y avoir de clients américains et surtout, pas un seul employé américain dans la structure, sinon le Cloud Act s’applique. »

Développer des offres en France

Il y a quelques semaines, le député Philippe Latombe, s’inquiétait dans nos colonnes de cette stratégie de « cloud de confiance », qui empêchait de déployer des acteurs français sur ces technologies. Il recommandait aux collectivités de se tourner vers des solutions françaises, pour les encourager, notamment grâce aux marchés publics.