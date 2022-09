La prévention de la corruption dans les marchés progresse peu à peu

Commande publique

Afin de contribuer à la performance de la commande publique, l’acheteur doit assouplir ses pratiques et il a besoin d’être sécurisé contre tout risque d’être sanctionné. Les élus, les agents des services prescripteurs et ceux des services achats sont nombreux à devoir connaître les principes à respecter et les mesures prudentielles. Encore très rares à décliner un plan anticorruption, les collectivités lancent des outils de sensibilisation et s’appuient sur leurs avancées faites en matière de déontologie.

Chiffres-clés 14,3 % des sondés de l’enquête réalisée par l’Agence française anticorruption en 2022 auprès d’entités du secteur public local se déclarent dotés d’un plan spécifique. Ce pourcentage est en progression puisque 14,3 % s’en disent dotés en 2021 contre 2,7 % en 2018. A défaut d’un plan formel, ils mettent en œuvre des mesures anticorruption pour 11,7 % d’entre eux contre 4,1 % en 2018.

Corruption, détournement de fonds publics, prise illégale d’intérêts… les risques de manquements au devoir de probité sont réels dans la commande publique. « On pensait que le droit suffisait à nous protéger de pratiques illégales, mais avec le développement de nouveaux usages comme le sourcing ou la négociation, on doit aller au-delà. Et l’on voit que les collectivités sont de plus en plus nombreuses à s’engager dans cette dynamique », estime Claude Lemoine, directrice des affaires juridiques et de l’achat public du département du Nord.

Aux questions posées par leurs acheteurs, les services de la commande publique apportent des réponses très différenciées. « En faisant le choix de rédiger une charte de déontologie des achats, explique ­Aurélie ­Monnin, responsable du service achats du Grand Besançon, notre première intention a été de sécuriser les acheteurs et les élus. » Adoptée au début de l’année 2022, sur la base d’une concertation avec tous les services concernés, la charte s’applique à la communauté urbaine du Grand Besançon (68 communes, 195 800 hab.), à la ville (117 900 hab.) et au centre communal d’action sociale de Besançon (volume global annuel d’achat d’environ 125 millions d’euros). Ce code des bonnes conduites fait partie des outils de prévention déclinés par la loi du 9 décembre 2016, dite « Sapin 2 », à l’origine également de l’Agence française anticorruption (AFA).

Risques cartographiés

En rendant sa dernière enquête relative à la prévention de la corruption dans le secteur public local, l’AFA a détaillé huit outils : cartographie des risques, code de conduite, dispositif d’alerte, évaluation des situations des clients, contrôles comptables, formation des agents, régime disciplinaire et évaluation interne. Ce programme de conformité anticorruption n’est pas obligatoire pour le secteur public local mais fortement recommandé par l’AFA, qui regrette qu’il soit mis en œuvre de manière partielle. « Les collectivités adaptent leurs réponses mais cela ne signifie pas qu’elles ne sont pas équipées pour prévenir les risques de corruption, nuance Alain ­Bénard, président de l’Association des acheteurs publics [AAP]. Elles ont, contrairement au privé, un cadre déjà formalisé et adapté à la prévention, le code de la commande publique, qui impose à tous le respect de principes intangibles. »

« Nous avons décidé de rédiger cette charte interne et facultative à la suite de la sanction disciplinaire qui a touché un salarié qui n’avait pas respecté les règles de la commande publique », précise ­Aurélie ­Monnin. Les principes ont parfois besoin d’être rappelés. Les partenariats désormais très poussés avec les entreprises, à l’occasion du sourcing ou des rencontres tels les salons, imposent aux acheteurs un comportement irréprochable. « Ils doivent suivre des règles de bonne conduite en distinguant les repas d’affaires de ceux qui sont du démarchage commercial, car ces derniers sont interdits. Hors des consultations, aucune relation avec les entreprises n’est possible. Le sourcing impose un compte rendu et privilégie une démarche collective. Nous proposons aux acheteurs des services de les accompagner dès qu’ils en font la demande », rajoute la responsable du service achats du Grand Besançon.

Déontologie

Selon la dernière enquête de l’ AFA , les codes de conduite anticorruption sont en progression (24,7 % contre 5,9 % en 2018). Pour Alain Bénard, les grandes collectivités sont les plus équipées mais « il ne faut pas tomber dans les excès en dictant des règles trop contraignantes pour les acheteurs ».

Chartes internes, fiches de poste détaillant les obligations en la matière, formation des acheteurs… à ces outils spécifiques, les collectivités adossent leurs politiques de prévention aux obligations en matière de déontologie.

En adoptant son guide déontologique des agents publics, la communauté urbaine du Grand Reims (143 communes, 295 900 hab.) a donné une place essentielle à l’achat public en déclinant les principes, les risques et les mesures prudentielles, ainsi que les délits et peines. Le département du Nord a, pour sa part, enclenché un chantier déontologique qui concerne les élus comme les agents. « Nous allons nous détacher du dispositif existant avec le centre de gestion pour mettre en place des référents indépendants en interne. Cette réforme s’accompagnera d’un guide adopté par l’assemblée délibérante. » N’écartant pas l’idée d’un guide de l’achat public, le département s’appuie sur le contrôle interne avec l’inspection générale des services qui, chaque année, dissèque, de manière aléatoire, quatre à cinq procédures de marchés publics.

Selon Alain Bénard, les risques de corruption restent marginaux. « Si la grille des dispositions de l’agence n’est pas encore déclinée par les collectivités, c’est aussi parce que l’AFA est une institution récente et toute nouvelle mesure doit se justifier et s’accompagner d’une impulsion des élus. »