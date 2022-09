Accompagner les nouveaux salariés et agents publics dans leur installation

Développement économique

Pour aider les salariés venus d'ailleurs à s'installer, Châteauroux métropole leur propose un accompagnement. Les agents peuvent également en bénéficier.

[Châteauroux métropole : 14 communes, 74 000 hab, 1 100 agents, Indre]

Aide à la recherche d’un emploi, d’un logement, d’un médecin de famille ; accompagnement pour les démarches administratives ; visites du territoire et soirées conviviales pour se créer un réseau professionnel et personnel. Châteauroux métropole accompagne l’installation des nouveaux salariés et de leur famille dans le département. « Nous souhaitons les amener à s’installer de manière pérenne », explique Catherine Dupont, vice-présidente de la métropole, déléguée à l’emploi, à l’artisanat et à l’industrie.

Rebaptisé Rejo’Indre en 2021, le dispositif a été lancé en 2012. « A l’origine, nous avons aidé une entreprise qui éprouvait des difficultés à recruter un cadre », raconte l’élue. D’abord destinée aux cadres du secteur privé, la prestation d’accueil a été élargie en 2016 à l’ensemble des salariés, dont les agents des collectivités du département. La nouvelle responsable des services propreté et déchets de la métropole a même été recrutée indirectement grâce au dispositif (lire encadré).

Le territoire dispose d’un beau tissu industriel. Y sont notamment implantées de grandes entreprises comme Barilla ou Pyrex Arc International. Châteauroux est en outre « une ville verte, où les appartements sont moins chers qu’ailleurs, dont les transports en commun sont gratuits et qui va accueillir les épreuves de tir des Jeux olympiques », fait valoir Catherine Dupont.

Autant d’arguments susceptibles de convaincre un salarié d’y emménager, surtout après les confinements de 2020. « Mais, dans la dernière ligne droite avant une embauche, souvent par méconnaissance du territoire, les recruteurs peinent parfois à convaincre le candidat de sauter le pas », explique Isabelle Verrier, directrice de l’attractivité du territoire, du développement économique et de l’enseignement supérieur. Elle souligne également que l’Association pour l’emploi des cadres (Apec), qui est l’équivalent de Pôle emploi pour les cadres, n’est pas implantée à Châteauroux. Des difficultés de recrutement qui concernent aussi -mais pour d’autres raisons-, les collectivités, notamment dans « les métiers pointus, comme l’informatique », explique Catherine Dupont.

C’est à ce moment charnière, de la fin de l’embauche à l’installation, que la métropole intervient en proposant tout simplement de découvrir son territoire. Le salarié est en général orienté vers le dispositif par son recruteur. Rejo’Indre est animé par un agent de Châteauroux métropole. Celui-ci se propose d’accompagner les nouveaux arrivants dans les domaines de l’emploi (aide à la recherche d’emploi du conjoint notamment), de l’immobilier (grâce à des agences immobilières et des bailleurs partenaires), de la vie quotidienne (inscription des enfants à l’école notamment) et pour le réseautage professionnel et personnel. Une centaine de personnes ont été accompagnées en 2022. Leur premier besoin est de faire des rencontres et ensuite de trouver un logement. Mais trouver un médecin est le plus difficile. « Le dispositif fonctionne bien », déclare Catherine Dupont.

Son principal poste de coût est l’organisation des soirées (environ 2 000 euros par soirée) auquel s’ajoute une partie du salaire de l’agent qui anime Rejo’Indre. Le dispositif est financé à 30 % par le contrat de plan État-région et, pour cette raison, il se décline sur l’ensemble du département de l’Indre.

De Lyon à Châteauroux, du privé au public Gaëlle Magnavacca, responsable du service propreté et déchets de Châteauroux métropole Originaire de Lyon, où elle travaillait dans un bureau d’étude, Gaëlle Magnavacca a déménagé en août 2020 dans la région de Châteauroux pour y suivre son conjoint, embauché dans une entreprise locale. Elle est à ce moment-là sans emploi mais bénéficie des allocations chômage. « J’ai appris l’existence du dispositif d’accompagnement des nouveaux salariés par les réseaux sociaux », témoigne-t-elle. Elle a bénéficié d’un coach de la part de la collectivité. « Il m’a beaucoup aidé dans ma recherche d’emploi pour me motiver, préparer les entretiens, garder le rythme », raconte-elle. Fin 2020, la métropole publie une offre d’emploi de responsable du service propretés, qu’elle décroche quelques semaines plus tard. Contractuelle, elle s’occupe actuellement de ce service employant 90 agents.

