Pertes subies par les services publics locaux : les montants et bénéficiaires sont arrêtés

Finances

Publié le 06/09/2022 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels finances, TO parus au JO

Comme pour l’année 2020, un décret du 29 juin avait précisé les modalités de calcul et de versement des dotations instituées en 2022 en vue de compenser certaines pertes de recettes subies en 2021 par les services publics locaux. Ces dotations sont prévues par la loi du 19 juillet 2021 de finances rectificatives pour 2021.

Sont ainsi concernées :

les régies constituées auprès des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, de leurs établissements publics, des syndicats mixtes et des départements pour l’exploitation d’un service public industriel et commercial. La dotation est instituée par le I de l’article 26 de cette loi ;

les communes, établissements publics de coopération intercommunale au sens de l’article L. 5210-1-1 A du code général des collectivités territoriales, des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et des syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-8 du même code. La dotation est instituée par le IV de l’article 26 de cette loi.

Cependant, aucun retraitement n’est effectué pour tenir compte, notamment, des évolutions de périmètre intervenues à compter du 1er janvier 2019. Et il faillait encore attendre la parution d’arrêtés pour connaître les montants et bénéficiaires de ces dotations.

C’est chose faite avec la parution au Journal officiel du 6 septembre de deux arrêtés.

Le premier texte arrête les bénéficiaires et les montants de la dotation au profit des communes, des établissements publics de coopération intercommunale au sens de l’article L. 5210-1-1 A du code général des collectivités territoriales, des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et des syndicats mixtes qui ont subi en 2020 :

une perte d’épargne brute de leur budget principal supérieure à 6,5 % par rapport à 2019

et une perte de recettes tarifaires au titre de leurs services publics à caractère administratif, qu’ils soient exploités directement ou selon les conditions fixées à l’article L. 1412-2 dudit code, ou une perte de recettes de redevances versées par les délégataires de service public.

Les versements sont imputés sur le compte 6521200000 ouvert dans les écritures du contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès des ministères économiques et financiers.

Le second texte arrête les bénéficiaires et les montants de la dotation au profit des régies constituées auprès des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, de leurs établissements publics, des syndicats mixtes et des départements pour l’exploitation d’un service public à caractère industriel et commercial en application de l’article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales et confrontées en 2020, du fait de l’épidémie de covid-19, à une diminution de leurs recettes réelles de fonctionnement et de leur épargne brute.

Les versements sont imputés sur le compte 6521200000 ouvert dans les écritures du contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès des ministères économiques et financiers.