« Pour les centres de gestion, la notion de performance fait sens »

Publié le 30/09/2022

A l'occasion de l'assemblée générale de l'Association nationale des directeurs des centres de gestion (ANDCDG) qui se tient début octobre, Olivier Ducrocq, son président, partage sa vision de l'avenir de ces structures essentielles de la territoriale.

Chiffres-clés Quoi ? Assemblée générale de l'ANDCDG

Quand ? Les 5, 6 et 7 octobre 2022

Où ? Les pyramides, 16 avenue de Saint-Germain, 78 560 Le Port-Marly

Le programme

Pour votre AG, l’ANDCDG a choisi le thème de la performance, concept pour le moins décrié dans la territoriale. Quelle est votre définition de la performance ?

L’idée d’un service public performant sonne comme un gros mot dans la fonction publique, mais si l’on regarde de plus près l’activité des centres de gestion, cela fait sens. Nous avons une base de missions obligatoires, mais elles deviennent de plus en plus minoritaires face au développement de missions optionnelles. Je pense par exemple aux dispositifs d’actes de signalement pour violences sexuelles, qui est désormais obligatoire pour les collectivités. Sa mise en œuvre étant délicate éthiquement, ce sont les CDG qui ont depuis peu récupéré cette prérogative. Au CDG du Rhône, nous couvrons ainsi 28 000 agents (1).

Il faut aussi parler des dispositifs de médiation préalable obligatoire (MPO) ou encore des bilans de compétences. En bref, les centres de gestion sont performants, car agiles. Nous nous adaptons sans cesse aux besoins des collectivités. Par ailleurs, nous nous devons d’être concurrentiels face au secteur privé qui peut proposer les mêmes offres. Pour résumer : nous sommes moins chers et nous avons une connaissance fine de l’emploi, des métiers en tension dans la territoriale.

Les prérogatives et les missions des CDG sont-t-elles toujours bien identifiées par les collectivités ?

Il faut faire tout de même un peu de « commercial ». Aller à la rencontre des élus locaux qui, parfois, nous confondent encore avec le CNFPT (Centre National de la Fonction Publique Territoriale), reste clairement un enjeu. En revanche, nous sommes reconnus dans notre expertise par les fonctionnaires dont nous connaissons les rouages du statut. A mon sens, notre meilleur vecteur de communication, ce sont nos agents de terrain : les préventeurs, les médecins, les archivistes… Ils sont nos yeux et nos oreilles pour identifier les nouveaux besoins des collectivités.

Pour y parvenir, quels indicateurs internes de performance faut-il mettre en place ? Sont-ils communs à tous les CDG ?

Avant de parler des outils internes, il existe déjà des certifications de procédure. Par ailleurs, il est notamment possible de faire des enquêtes de satisfaction auprès des collectivités suivies. En interne, les outils ne peuvent évidemment pas êtres communs, les gros CIG de l’Ile-de-France ne ressemblent pas aux CDG ruraux. En revanche, les tableaux de bord d’activité mis en place dans chaque structure peuvent aider. Cela permet aux directions générales de savoir exactement quel niveau d’expertise existe dans chaque secteur traité par son CDG. L’idée n’est pas d’évaluer la performance individuelle, mais plutôt collective.

Quel est le futur des CDG ?

Nous avons fait la preuve d’une véritable utilité sociale. Posons-nous la question : comment ferait-on aujourd’hui sans CDG. Rappelons-nous de la vaccination durant la période Covid… Quand on voit à quel point le statut est modifié et la palanquée de décrets qui accompagne cette transformation, comment ne pas voir que notre expertise statutaire est essentielle aux collectivités ? Je n’ai aucune crainte sur l’avenir, toutes les idées de régionaliser les centres ou de les fusionner avec le CNFPT, ont été abandonnées. C’est bien la preuve de notre valeur ajoutée.