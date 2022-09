Festivals : un été 2022 marqué par de nombreuses difficultés

Culture

Moins de spectateurs, des recrutements plus difficiles… à l’heure des comptes, le bilan de l’été festivalier 2022 s’annonce très mitigé. Avec, pour certains, des déficits qui vont nécessiter de repenser l’édition 2023.

Cet été, les spectateurs sont revenus dans les festivals, souvent moins nombreux et au dernier moment. Toutefois, l’objectif de retrouver l’enthousiasme a été atteint, après des éditions 2020 et 2021 annulées ou bouleversées. Pour autant, l’édition 2022 ne se solde par un satisfecit général.

Concurrence aigüe entre festivals

Pour Aurélie Hannedouche, déléguée générale du syndicat des musiques actuelles (SMA) « le bilan est très contrasté » avec des événements qui ont « très bien marché ». A Gignac (Lot), Ecausystème n’a pas retrouvé les 35000 spectateurs de 2019 (à peine 25000 cette année), impacté par « une concurrence, particulièrement aigüe, avec des reports de festivals de 2020-2021 venus s’ajouter à la saison 2022 », constate la déléguée générale du SMA, qui évoque « une offre démentielle, supérieure à la demande et aux possibilités financières et matérielles des festivaliers. »

Les difficultés financière ont principalement concerné « ceux qui venaient d’assez loin », complète Brigitte Bouyssonie, présidente du festival de Gignac. Ici, l’équilibre budgétaire devrait être atteint mais les organisateurs s’interrogent sur la pertinence de la seconde scène envisagée pour 2023.

600 à 1000 festivaliers en moins

La réflexion est également engagée au Foin de la rue (Saint-Denis-de-Gastines, Mayenne). Dans ce village de 1500 habitants, le festival s’interroge alors que 30000€ vont manquer pour équilibrer les comptes. « On a eu plus de billetterie qu’avant la crise, mais 2019 n’avait pas été une très bonne année les achats de dernière minute ont manqué, regrette la directrice Lisa Belangeon dont l’événement a été concurrencé par des rendez-vous en Normandie et Bretagne. « Il manque 600 à 1000 personnes pour être dans les chiffres habituels » autour de 17000 entrées (15000 cette année). Autofinancé à 80 %, le festival va puiser dans sa cagnotte « mais nous ne pourrons pas le faire plusieurs années de suite », prévient la directrice.

Stress et insomnies des organisateurs de festivals

À Lille (Nord), le festival Latitudes contemporaines a lancé une réflexion sur la programmation au sortir de la crise sanitaire. Mais le festival a vu « 30-35 % » des spectateurs -contre 10-15 % d’ordinaire- réserver au dernier moment. Le stress et les insomnies de cet été imposent de poursuivre la réflexion. D’autant qu’avec les surcoûts (matériel technique, techniciens, hôtels, doublement du prix des billets d’avion, etc.), le festival baisse le rideau « avec un déficit de l’ordre de 25-30000€, sur un budget de 830000€ », prévoit la directrice, Maria-Carmela Mini. L’équilibre budgétaire est visé « pour l’an prochain. »

Difficultés de recrutements, un problème récurrent pour les festivals

La situation sera- t-elle alors redevenue normale ? « Je ne sais pas ce que voudra dire ‘faire comme avant’, car je ne suis pas certaine que l’on revienne à la situation antérieure », philosophe Nathalie Rappoport, directrice du Festival de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Les recrutements ont été « plus compliqués mais on y est parvenu », mais la programmation d’un moindre nombre de concerts a réduit le nombre des spectateurs (-10 %). Ce qui aura un impact sur l’équilibre budgétaire. « Ce sera un déficit à reporter mais on ne s’en sort pas trop mal », relativise la directrice.

L’engouement pour le retour des festivals n’élude pas le récurrent problème du recrutement. La multiplication des événements a raréfié les disponibilités des collaborateurs, tout en faisant monter les enchères sur la rémunération. A cela s’ajoute le problème des personnes atteints par le covid, ce qui a nécessitant des remplacements en flux tendu, ou encore une frilosité des techniciens craignant « de devoir redémonter ce qu’ils avaient fait », ajoute Maria-Carmela Mini, pour qui chargés de production et personnel administratif sont « particulièrement difficiles à trouver. Il faut donner envie de travailler dans la culture. »

Donner aux festivaliers l’envie de revenir

Face à ces bilans en demi-teinte, la saison de Dominique Delorme fait rêver, car Les nuits de Fourvière (Rhône) n’a souffert ni de baisse de public, ni de difficultés de recrutement, ni de surcoût. « Le public est revenu, sur la même jauge qu’en 2019, avec 153 000 spectateurs. La concurrence n’a pas épargné l’événement, mais il estime « ne pas avoir été pénalisé car notre modèle est un peu unique en France. » À moins que ce ne soit parce que la réorientation vers un modèle « encore plus artisanal » avait déjà été engagée. « L’enseignement est qu’il faut être beaucoup plus proche des spectateurs. Nous avons soigné jusqu’au moindre détail pour que l’identité du festival soit très marquée, et donne envie de revenir. »

Un objectif atteint aussi aux Traversées de Noirlac (Cher) qui a vendu « 800 billets de plus qu’en 2019, soit + 40 %. » Matériel, techniciens, public, tout le monde était au rendez-vous. Pas même un surcoût transport, « car les billets avaient été pris longtemps en avance. Ça a été une édition de rêve, je suis très ému », assure le directeur Paul Fournier. La réservation au dernier moment a donné des sueurs froides à l’équipe du festival, mais cette pratique avait commencé avant le covid, « elle s’est juste accentuée. »

