Le cri d’alarme des associations culturelles

Publié le 07/09/2022 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, France

Beaucoup d’associations peinent à se remettre sur pied après la crise sanitaire. Certaines pourraient même disparaître. Un scénario noir envisagé par la Coordination des fédérations et associations de culture et de communication (Cofac), qui relaie les doléances de ses adhérents pour conjurer le danger.

En cette rentrée 2022, et alors que depuis mars dernier, toutes les restrictions sanitaires sont levées, les associations culturelles, loin de retrouver des couleurs après la crise « covid », semblent s’enfoncer dans une crise durable.

C’est ce qui ressort du dernier baromètre de la Coordination des fédérations et associations de culture et de communication (Cofac), publié le 6 septembre. « Les effets de la crise sanitaire perdurent pour les associations culturelles », résume laconiquement la Cofac, qui alerte même sur le risque d’en voir certaines définitivement sombrer : « un certain nombre d’associations voient leur existence même menacée. Leur potentielle disparation fait naître un risque réel sur la qualité du lien culturel. »

Des baisses de subventions « drastiques »

Les causes de cette dégradation sont nombreuses et diverses :

baisse d’activité (pour 54% des associations interrogées) ;

frilosité des adhérents pour revenir (54%) ;

difficultés financières (43%) ;

diminution du nombre de bénévoles (58%).

Pour ce qui est des budgets des associations, les difficultés tiennent à deux facteurs : la baisse des subventions publiques, « parfois drastiques » et la diminution des ressources propres liée à un public insuffisant.

Le soutien de proximité reste significatif

Cette baisse d’appui financier rejaillit inévitablement sur les relations des associations avec les pouvoirs publics. « 3 sur 4 se sentent insuffisamment soutenus par les pouvoirs publics régionaux et nationaux » constate la Cofac. Pire, « au niveau national comme régional, une partie des responsables associatifs, qui se sentaient insuffisamment soutenus en janvier 2021, ne se sentent plus du tout soutenus en juin 2022 », poursuivent les auteurs du baromètre.

Un résultat qu’il convient de nuancer si l’on prend en compte le niveau local : « le sentiment d’être suffisamment soutenu augmente par rapport à janvier 2021 et concerne aujourd’hui 1 responsable associatif sur 2 », précisent les auteurs.

Nécessaire « facilitation de l’action associative »

C’est donc à l’Etat que les associations adressent un certain nombre de demandes de réformes. A commencer par la « reconnaissance » d’un secteur qui s’estime lésé par le fait d’avoir été cataloguée parmi les activités « non essentielles» comme l’ensemble de la culture, durant la première phase de la crise sanitaire.

Mais les responsables d’association évoquent aussi le besoin de « facilitation de l’action associative ». Pour 37% d’entre eux, il faut un « renforcement » et une « réorganisation des moyens financiers accordés par les pouvoirs publics. » Comprendre : « plus d’autonomie et moins de tracasserie administrative ».

