« La hausse des difficultés des usagers de CCAS ne date pas de l’inflation » – Luc Carvounas

Publié le 06/09/2022 • Par Isabelle Raynaud • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

L'inflation qui touche la France depuis des mois rend la vie des personnes précaires encore plus difficile. Luc Carvounas, maire (PS) d'Alfortville (Val-de-Marne) et président de l'Union nationale des centres communaux et intercommunaux d'action sociale, revient sur l'action des CCAS en cette rentrée.

