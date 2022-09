Accueil

« Dark stores » : « Ce n’est pas cette ville du quart d’heure-là que nous voulons! »

Publié le 05/09/2022 • Par Alexandre Léchenet Brigitte Menguy • dans : France

Camille Augey, adjointe au maire de Lyon DR. Ville de Lyon

Adjointe au maire de Lyon, chargée notamment du commerce, Camille Augey a porté le sujet des "dark stores" et des "dark kitchens" pour France Urbaine. Présente demain 6 septembre au ministère chargé de la Ville et du logement, où seront entendus les associations d’élus et les représentants des métropoles sur le sujet de leur encadrement, l’élue veut porter la voix des territoires las de subir les conséquences du "quick commerce". Entretien.

